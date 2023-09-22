В Кыргызстан прилетели 150 блогеров из ОАЭ

В целях популяризации туризма в Кыргызстане проводится масштабная информационная кампания под названием "Get lost to Bishkek, Kyrgyzstan", сообщает пресс-служба Департамента туризма.

По данным ведомства, сегодня в рамках данной кампании в Бишкек прибыла делегация из Объединенных Арабских Эмиратов в составе 150 человек, в число которых входят:

- 30 известных блогеров/инфлюенсеров в ОАЭ;

- 5 представителей СМИ ОАЭ;

- 5 участников от ключевых заинтересованных сторон из туристического сектора ОАЭ, туристической бизнес-среды и авиации;

- 50 участников, которые будут выбраны победителями соответствующего конкурса Wizz Air Abu Dhabi посредством активного использования социальных сетей;

- популярные путешественники.

Информационная кампания будет широко освещаться в социальных сетях СМИ ОАЭ, будут публиковаться посты и сообщения, видеоролики, конкурсы одежды, погоды и еды на темы, связанные с Кыргызстаном. Основная концепция данной кампании заключается в повышении осведомленности в ОАЭ и регионе Персидского залива о Кыргызстане как туристского направления на основе "сарафанного радио", блогеров и путешественников.

Ранее Wizz Air Abu Dhabi успешно провела две аналогичные информационные кампании в Грузии и Саудовской Аравии, имели успех и существенно повлияли на увеличение туристского потока из ОАЭ в Грузию и Саудовскую Аравию.

Успешное проведение вышеуказанного мероприятия – это перспективная возможность для продвижения туристического потенциала, возможностей и традиционной культуры народов нашей страны на мировой арене.

Источник: Кабар