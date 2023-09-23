В Южной Корее приняли закон, который защитит учителей от родителей

В Южной Корее приняли закон, призванный защитить учителей от издевательств со стороны родителей, сообщает ASIA-Plus со ссылкой на Би-би-си.

Учителя по всей стране уже девять недель проводят акции протеста из-за самоубийства 23-летней учительницы начальной школы Сеула. Ранее молодая девушка выражала беспокойство по поводу жалоб от чрезмерно авторитарных и даже жестоких родителей.

Главное требования протестующих – предоставить им больше прав и защитить их от учеников и их родителей. Учителя считают, что родители эксплуатируют принятый в 2014 году закон о защите детей, согласно которому учителей, обвинённых в жестоком обращении с детьми, отстраняют от работы немедленно.

В соответствии с новым законом, получившим название "Законопроект о восстановлении прав учителей", педагога не будут сразу отстранять от работы после сообщения о жестоком обращении с ребёнком; потребуется дополнительное расследование и доказательства. Кроме того, государство окажет финансовую поддержку учителям, ведущим судебные тяжбы, а на директоров школ возложат большую ответственность за защиту своих сотрудников.

Учителя утверждают, что культура злонамеренных жалоб привела к тому, что они не могут как следует обучать и наказывать своих учеников. Корейская федерация профсоюзов учителей приветствовала новые законы, заявив, что они расширят право на преподавание и защитят право учащихся на обучение. Профсоюз выразил благодарность учителям, которые каждый день выходили на улицы, и заявил, что новый закон – это их заслуга.

В последние недели правительство и местные власти уже приняли ряд мер по защите учителей и облегчению их работы, однако ни одна из них не имеет обязательной юридической силы. Новые правительственные инструкции, которые ввели в начале сентября, предусматривают, что учителям предоставляется право удалять из класса нарушающих дисциплину учеников и при необходимости оказывать им противодействие.

Кроме того, на этой неделе управление образования Сеула объявило о планах записывать все звонки учителям от родителей и установить чат-бот, который будет выступать в качестве горячей линии для защиты педагогов

Однако некоторые учителя считают, что новые законы недостаточно эффективны. Председатель корейской федерации профсоюзов учителей Ким Ён Со назвал новое законодательство большим шагом вперёд в деле защиты учителей и учеников, однако отметил, что в нём есть моменты, которые требуют доработки.

Он призвал политиков внести поправки в закон о благосостоянии детей, чтобы простое наказание учеников не квалифицировали как жестокое обращение с детьми. Некоторые учителя также хотят, чтобы родителей, выдвигающие ложные обвинения в жестоком обращении с детьми, привлекали к ответственности.