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Дефицит ИТ-мозгов: России не хватает 1 млн IT-специалистов

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Дефицит IT-специалистов в России превышает 1 млн человек, и в ближайшие годы он не будет покрыт. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф, передает ВЭС24.

Россия уже столкнулась со значительным дефицитом IT-специалистов, в ближайшие годы нехватка программистов станет еще более явной, поделился прогнозом глава Сбербанка Герман Греф.

"По всем нашим оценкам, которые, наверное, можно пока ограничить горизонтом в пять-шесть лет, дефицит специалистов в области цифровых технологий будет только нарастать, несмотря на увеличивающиеся программы приема в вузах и открывающиеся специальные школы подготовки", - отметил он.

Глава Сбербанка также подчеркнул, что во всех без исключений областях искусственный интеллект может заместить имеющийся дефицит кадров на рынке. "Мы увидим очень большие изменения, на рынке труда в частности, в ближайшие два-три года", - заключил он.

Проблема недостатка IT-специалистов в России актуальна уже несколько лет. Стремительное развитие цифровых технологий, постоянный рост IT-индустрии и множество проектов в этой сфере привели к дефициту квалифицированных кадров. Российские компании активно конкурируют за ограниченное количество специалистов, что поднимает зарплатные ожидания и усложняет поиск персонала.


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URL: https://www.vb.kg/432437
Теги:
Россия
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