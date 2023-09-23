Санкт-Петербург и Кыргызстан в поисках новых граней сотрудничества

Председатель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев принял участие в двенадцатом заседании межправительственной комиссии Санкт-Петербурга и Кыргызстана по торгово-экономическому, научно техническому и культурному сотрудничеству.

В Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики он встретился с заместителем министра Назарбеком Малаевым.

В ходе встречи замглавы Минэкономики КР Назарбек Малаев выразил благодарность российской стороне за проявленную инициативу провести встречу, а также поздравил обе стороны с подписанием Протокола двенадцатого заседания Межправительственной кыргызско-санкт-петербургской совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В рамках встречи сторонами были затронуты вопросы по сотрудничеству в сфере торговли, промышленности и туризма. Заместитель министра Назарбек Малаев отметил, что есть большая заинтересованность кыргызской стороны в наращивании торгово-экономического сотрудничества, упомянув о возможности открытия торговых павильонов Кыргызской Республики в городе Санкт-Петербург. Также стороны обсудили вопросы электронной коммерции и поставок кыргызской продукции в торговые сети Российской Федерации.

Председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, в свою очередь, выразил признательность кыргызской стороне за гостеприимство и отметил готовность санкт-петербургской стороны к развитию сотрудничества по всем обозначенным направлениям.

Кроме того, российской стороной в целях наращивания торгово-экономического, сельскохозяйственного потенциала была выражена заинтересованность в экспорте кыргызских продуктов в Санкт-Петербург.

Также председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере туризма и промышленности, оказании содействия в повышении квалификации и обучения сотрудников в требуемых сферах экономической деятельности.

После российская делегация провела встречу с первым заместителем председателя кабинета министров КР Адылбеком Касымалиевым, который отметил важность принятого решения об открытии генерального консульства КР в Санкт-Петербурге, а также отметил бизнес-диалог "Россия-Кыргызстан", который состоялся на полях Петербургского международного экономического форума и прошел на высоком уровне представленности участников и содержательной повесткой обсуждения.

Кроме этого, Адылбек Касымалиев пригласил собеседника принять участие в 10-й Кыргызско-Российской межрегиональной конференции, которая состоится 11 октября текущего года в Джалал-Абаде.

В свою очередь, Евгений Григорьев подтвердил готовность поддержки всех проектов, представляющих взаимный интерес, в том числе направленных на дальнейшее укрепление межрегионального сотрудничества.

Напомним, в 1930-е годы Ленинград взял шефство над Киргизской ССР, оказывая помощь как специалистами, там и открытием новых производств.

Во время Великой Отечественной войны Кыргызстан принял тысячи эвакуированных из блокадного Ленинграда. А уже в независимом Кыргызстане в парке Победы Бишкека был возведен памятник "Мужеству ленинградцев и благородству кыргызстанцев".

В этой связи очень важно, что глава делегации Евгений Григорьев, как и многие другие делегации из Санкт-Петербурга, при посещении Бишкека включил в программу посещение этого памятника.

Затем Евгений Дмитриевич и все члены его команды встретились с самими блокадниками и их родными, проживающими в Кыргызстане. Долгие годы правительство Санкт-Петербурга и непосредственно комитет по внешним связям старается опекать оставшихся в живых блокадников: покупают им тонометры, лекарства и оказывают всяческую материальную помощь.

На этой встрече руководитель Кыргызского общества блокадников Ленинграда (КОБЛ) Марат Кутанов рассказал о мероприятиях и проводимой работе по воспитанию молодежи. Также он озвучил проблемы, с которыми сталкиваются пожилые люди и поблагодарил за заботу и понимание потребностей блокадников.