В Новосибирске проходит выставка "Шавкет Якубов. Я вернулся"

В Новосибирском государственном художественном музее проходит выставки "Шавкет Якубов. Я вернулся", основу которой составили коллекции фонда содействия развитию культуры и искусства "Гавань веков" и фондов Новосибирского художественного музея, сообщает ВЭС24.

Шавкет Абдулович Якубов (1921–1990) – художник с очень непростой судьбой. Его карьера взяла быстрый старт, но дальше была война. Художник ушёл на фронт, воевал на Калининском фронте. Выходя из окружения, попал в плен, пытался бежать – его ловили. В 1943 году он оказался в концлагере на юге Франции, откуда ему удалось бежать и присоединиться к французским партизанам. После войны фронтовик Якубов всегда носил берет в память о движении сопротивления во Франции и о тех, с кем боролся против фашизма.

Сергей Тиханов, куратор выставочных проектов Новосибирского государственного художественного музея, отмечает: "Есть художники, раненые войной, которые больше ни о чем не могут говорить в своих работах. А он в это время писал такие хрупкие акварели! Своими работами он стоял на страже мира, чтобы ужас войны больше никогда не повторился!"

Более 30 лет мастер прожил в Новосибирске, где работал в художественно-производственных мастерских, выполнял оформительские работы, сотрудничал с театрами, много путешествовал. В 1981 году он переехал в Бишкек. Человек с яркой и необыкновенной биографией писал в Киргизии пейзажи для души, рисовал горы, которые так любил.

Основу выставки составили цикл картин с видами Новосибирска, акварели из Франции, пейзажи Сибири, Крыма, Казахстана, Кавказа и, конечно, Киргизии. В экспозиции представлены не только живописные и графические работы Шавкета Якубова, но также архивные фотографии и документы, которые рассказывают о его жизненном пути.

Сергей Тиханов, отмечая несомненный успех выставки художника, которого считают своим и в Новосибирске, и в Бишкеке, констатировал: "С удивлением и с радостью многие открыли, что у нас жил такой уникальный художник с уникальной судьбой. Во всем он был необычен. Его работы наполнены удивительным светом. И когда он говорил, что писал для народа, то имел в виду многонациональную семью, которая не разделялась на русских, киргизов, татар, белорусов..."