Погода
$ 88.50 - 88.76
€ 93.65 - 94.65

США возвращаются в Центральную Азию

286  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент США Джозеф Байден назвал состоявшуюся в Нью-Йорке встречу с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в формате "С5+1" "исторической", главный итог которой – США возвращаются в регион, но уже в гибридном формате. Это экономическое и военное сотрудничество, разработка центральноазиатских недр, безопасность границ, развитие гражданского общества. Но главное – противодействие влиянию на регион России, Китая и Ирана, пишет "Независимая газета".

"Я считаю, что это исторический момент. Мы развиваем многолетнее тесное сотрудничество между Центральной Азией и США – сотрудничество, основанное на нашей общей приверженности суверенитету, независимости и территориальной целостности", – заявил Байден на состоявшемся первом президентском саммите в рамках формата "С5+1".

Он заявил о своей приверженности продолжению сотрудничества между США и странами Центральной Азии в таких сферах, как борьба с терроризмом, обеспечение безопасности границ в регионе, а также создание благоприятной деловой среды для торговли и инвестиций путем создания бизнес-платформы частного сектора, говорится в пресс-релизе Белого дома.

Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству и новым возможностям для американских компаний в разработке полезных ископаемых, возобновляемым источникам энергии, обрабатывающей промышленности и др. Агентство США по международному развитию (USAID) созовет в октябре министров регионального взаимодействия "C5+1" в Центральной Азии для обсуждения конкретных действий, которые будут способствовать инклюзивному, устойчивому экономическому развитию. США также предложили запустить диалог по важнейшим минералам в рамках "C5+1" в целях разработки минеральных ресурсов в Центральной Азии и обеспечения безопасности. "Эти усилия являются частью постоянной поддержки США по увеличению инвестиций и развитию Транскаспийского торгового пути через программу партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям, которая будет способствовать региональной экономической интеграции и устойчивости", – сообщил Белый дом.

Время проведения саммита, который состоялся в кулуарах сессии Генассамблеи ООН, было ограниченным, поэтому не все вопросы удалось обсудить. Лидеры стран региона в целом высказались за более тесное сотрудничество в сферах энергетики и гидроэнергетики, экономики, транспорта и связи, а также оказания помощи Афганистану. Байден приветствовал стремление коллег работать вместе для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания государств Центральной Азии, а также для продвижения прав человека в рамках партнерства в формате "С5+1" и сообщил, что США увеличат финансирование мер по укреплению безопасности региона.

Более детальное обсуждение отношений США с Узбекистаном продолжилось в ходе аудиенции президента республики Шавката Мирзиёева с Джозефом Байденом, который подтвердил "решительную поддержку своей страны независимости и суверенитета Узбекистана. А также курса проводимых необратимых реформ в новом Узбекистане", говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

По мнению доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александра Князева, смысл встречи с американской стороны был, безусловно, связан с главным приоритетом американской политики в Центральной Азии. И в этом плане характерно, что все участники встречи по ее завершении уклонились от общения с прессой, оставив для общественности вопросы "укрепления суверенитета, устойчивости и процветания" и т.п.

"Главный и долгосрочный приоритет США состоит во всестороннем противодействии российскому, китайскому и иранскому влиянию в странах региона. Еще сразу после вывода американских войск из Афганистана в августе 2021 года было ясно, что США будут искать способы вернуться в регион – в каком-то другом, как теперь уже видно – гибридном формате. Естественно, что с началом нынешнего этапа обострения российско-американских отношений названный американский приоритет получил новую динамику и большее содержание", – сказал "НГ" Александр Князев.

По его словам, встречу Байдена с президентами стран Центральной Азии нельзя рассматривать в отрыве от всей политики США, по крайней мере с февраля 2022 года. Весь этот период отмечен высокой активностью американской дипломатии: достаточно вспомнить количество визитов в региональные столицы целого спектра американских чиновников из Госдепартамента, Пентагона, различных министерств. Перевод формата "С5+1" на президентский уровень лишь призван символизировать, подчеркнуть – для региональной аудитории – важность Центральной Азии для США, показать внимание Вашингтона к региону.

"Противодействие влиянию России, Китая и Ирана в регионе можно и нужно рассматривать по разным направлениям, в чем, собственно, и заключается гибридность американской политики. Можно посмотреть на расстановку приоритетов в финансировании неправительственного сектора и динамику его активизации, здесь особенно обращает на себя внимание акцент на "противостояние массовой дезинформации, исходящей от российских информационных ресурсов", – отметил Князев. Он также обратил внимание на военный сегмент: после вывода войск из Афганистана США хотели бы восстановить свое военное присутствие в регионе. "Собственно, оно и так реализуется через вовлечение военных стран Центральной Азии в различные программы США и НАТО, через отдельные элементы использования региональной инфраструктуры, через деятельность американских логистических компаний, являющихся, по существу, структурами двойного назначения... Внедрение в военную сферу стран региона носит последовательный и системный характер, при этом страны Центральной Азии никогда не рассматривались и не рассматриваются США как прямые партнеры, работа в регионе строится по сетевым принципам и подразумевает в качестве результата создание условий для присутствия собственно сил НАТО в случае необходимости. Наиболее слабым местом региональной политики США выглядят их действия в сфере экономики, финансов, торговли, трансграничных коммуникаций", – считает Князев.

По его мнению, выгоды для стран региона от сотрудничества с Россией, Китаем, да и Ираном никак не перекрываются обещаниями со стороны США и их союзников. Не получается и с проектами, альтернативными российскому и китайскому торговым и инвестиционным программам, а переориентация транспортно-коммуникационной инфраструктуры на маршруты, обходящие Россию и Иран, наталкивается на объективно существующие ограничения (яркий пример – экспорт казахстанской нефти по трубопроводам КТК был, есть и будет оставаться главным). Наказание банков, компаний и отдельных лиц, не выполняющих американские санкционные действия и помогающих российским контрагентам, может иметь двоякие последствия, стимулируя альтернативные американским и европейским платежные системы. И так далее/


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432445
Теги:
США, Центральная Азия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  