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К 155-летнему юбилею города Сулюкта открылись три новых предприятия

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- Назгуль Абдыразакова
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К 155-летнему юбилею города Сулюкта открылись три новых предприятия. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента в Баткенской области.

В открытии мероприятия приняли участие полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Баткенской области Абдикарим Алимбаев, депутат Жогорку Кенеша Чингиз Ажибеков и др.

Важным событием этого дня стало открытие и ввод в эксплуатацию цеха по производству мешков. Частный предприниматель инвестировал в оборудование на сумму 30 миллионов сомов, что позволило создать 75 новых рабочих мест и обеспечить ежедневное производство не менее 30 тысяч мешков. Реализацию этого проекта поддержал Кыргызско-Российский фонд развития.

Кроме того, был введен в эксплуатацию новый швейный цех, создавший 60 рабочих мест. Бизнесмен вложил в этот проект 60 тысяч долларов.

Также в этот день открыл свои двери детский сад, основанный на базе Баткенского государственного университета.

Руководство области заложило капсулу под строительство здания РЭТ ориентировочная стоимость которого составляет 35 миллионов сомов.


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URL: https://www.vb.kg/432449
Теги:
Баткенская область, предприниматель, Открытие
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