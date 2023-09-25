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Воздержитесь от выяснения отношений. Гороскоп с 25 сентября по 1 октября

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Последняя неделя сентября ознаменуется первым Полнолунием этой осени. Полнолуние состоится в пятницу, 29 сентября. В целом неделя достаточно созидательна в делах, но в то же время эмоциональна. Повышается вероятность конфликтов, в основном из-за личных мотивов. Наиболее вероятны конфликты в начале недели и в пятницу, в день Полнолуния. Воздержитесь в это время от споров и выяснения отношений.

Овен – благополучно будут развиваться деловые и дружеские отношения, а романтические прогулки и свидания помогут в обретении личного счастья. Благополучно будут продвигаться дела на работе. благодаря чему увеличатся доходы. Удастся найти работу по душе, если вы ещё в её поиске. Усложнят жизнь любители приключений. Они могут подбить вас на вечеринки, которые опустошат казну, испортят личную жизнь. От посещения торговых с центров, особенно с детьми, не желательно. После его посещения долго придётся подсчитывать растраты.

Телец – посетившие вас мысли тот час воплощайте в жизнь. Вы сумеете существенно опередить своих конкурентов по бизнесу или учёбе, уверенно заявляя о себе. Спорами в доме не увлекайтесь. Незаметно споры перерастут в конфликт, испортив гармонию в доме. Лучше займитесь физическим и психологическим здоровьем. Поднять иммунитет как вам, так и домочадцам не мешает. Выдастся время и для творчества, результат которого наполнит дом уютом.

Близнецы – поберегите своё здоровье и нервы. Вас попытаются задеть своими комментариями люди, жаждущие скандала. Игнорируя их словесные выпады, а также слухи, вы сумеете преодолеть эмоциональное давление, также приятно провести время с друзьями, любимым человеком. Возможны непродолжительные развлекательные поездки и участие в интересных мероприятиях. Возникшие идеи оживят личный бизнес, а также помогут в оформлении документов, с которыми возникали проблемы.

Рак – ваши деньги не будут давать покоя некоторым знакомым, а потому они приложат все усилия для того, чтобы вы расстались с деньгами через вечеринки, вложения в совместные дела. Деньги любят тишину, а потому тратьте деньги по-своему усмотрению, не вовлекаясь в заманчивые авантюры знакомых. Непродолжительные поездки пройдут благополучно и помогут в решении важных вопросов, в том числе связанных с поставкой товара. Удастся преуспеть в учёбе.

Лев – постарайтесь сохранить отношения с руководством и влиятельными людьми, а свою энергию направьте на организацию досуга для близких людей, свидания, а не на споры с людьми, в руках которых находится судьба вашей карьеры. Преодолев желание поспорить, вы сохраните конструктивный диалог, благодаря чему будут без проблем оформлены документы, а доходы повысятся. Появится возможность побороться за более высокую позицию на работе.

Дева – представится возможность успешно презентовать свои идеи во время деловых переговоров или н конференциях, что даст возможность приступить к реализации масштабных проектов. Возможны дальние поездки, либо получение важных известий издалека. Немного омрачат жизнь дошедшие до вас слухи, но с ними помогут справиться тайные покровители. Возможно получение сюрприз от поклонника.

Весы – положитесь на свою интуицию. Она поможет найти решение финансовых вопросов, а также предостережёт от участия в опасных и растратных затеях знакомых. В целом свидания и различные мероприятия пройдут на высшем уровне, но впечатления могут испортить затеи некоторых знакомых. Они будет подталкивать к продолжению банкета, тратам и покупками. Стоит воздержаться от поспешных решений и прислушаться к своему внутреннему голосу.

Скорпион – выдержав эмоциональные выпады руководства, деловых партнёров и близких людей, вы сможете остановить конфликт в самом начале, а в дальнейшем направить беседу в нужном для вас направлении. Возможно, ваши собеседники не в духе и пытаются на вас выместить своё недовольство. Переждав эмоциональную бурю, вы решите проблемные вопросы в спокойной обстановке. Удастся решить вопросы с документами, продвижением по карьерной лестнице, а также устроить хороший досуг для дорогих сердцу людей.

Стрелец – нервы немного потреплют близкие люди. Справившись с эмоциональным давлением, вы уже в конце недели приведёте вместе увлекательный досуг, а возможно и отправитесь в дальнюю поездку. В течение недели сконцентрируйтесь на работе. Вы благополучно решите важные вопросы с руководством, сумеете оформить документы. Подвернётся срочная работа. Согласившись со сжатыми сроками, вы одержите знаимую для карьеры победу.

Козерог – попав во власть азарта и куража, вы можете потратить уйму денег на вечеринки, покупки, инвестиции, оставшись в итоге ни с чем. Пересмотрите приоритеты в пользу поездок, деловых встреч, учёбы, участию в публичных мероприятиях. Вы расширите свой кругозор, пополните багаж знаний и успешно презентуете свои возможности. В завершении недели возможны дополнительные финансовые поступления, которые стоит направить на необходимые покупки.

Водолей – пока домочадцы и деловые партнёры чем-то недовольны и пытаются пересмотреть условия договорённостей, продолжайте заниматься намеченными делами. Отвлекаясь на критические возгласы деловых партнёров и домочадцев, вы только потеряете время. Уделив больше времени делам, вы многое успеете сделать. Удастся пополнить казну, совершить важные приобретения. Можно приступать к ремонту или смене интерьера в доме.

Рыбы – в начале недели нервировать может срочная работа, но совладав с эмоциями, выдержав эмоциональное давление близких людей, вы сумеете выработать чёткий план, который позволит вам преуспеть в делах и учёбе. В завершении недели удастся справиться с делами, получить неожиданную оплату за работу и хорошо отдохнуть. Полезны Спа процедуры, а также профилактические процедуры. Удачными и выгодными будут покупки, что станет элементом шопинг терапии.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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