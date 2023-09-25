В Оше проведут Дни Санкт-Петербурга

Накануне состоялась встреча заместителя мэра города Ош Замира Юсупова с председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга - членом Правительства Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

В ходе встречи стороны обсудили развитие и углубление двусторонних побратимских связей в направлении социально-экономического сотрудничества, в том числе в расширении взаимодействия предпринимателей двух городов, сферах культуры, образования, спорта, повышения квалификации и организации мастер-классов для врачей, педагогов, расширения обмена опытом между школами и учреждениями профессионально-технического образования.

В своей приветственной речи З.Юсупов от имени мэра города Ош выразил слова благодарности за вклад в развитие двустороннего сотрудничества, высказав уверенность, что двусторонние связи между двумя городами будут укрепляться с каждым годом.

Евгений Григорьев, выразив благодарность за теплый прием, предложил в рамках действующей межправительственной комиссии создать соответствующую рабочую группу для реализации действенных механизмов тесного взаимодействия для пользы двух городов.

Также в рамках встречи был обсужден вопрос проведения Дней Санкт-Петербурга в городе Ош, в рамках которых особое внимание будет уделено развитию межкультурного взаимодействия.

Организация данных мероприятий запланирована на вторую половину следующего года.