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В Оше проведут Дни Санкт-Петербурга

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Накануне состоялась встреча заместителя мэра города Ош Замира Юсупова с председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга - членом Правительства Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

В ходе встречи стороны обсудили развитие и углубление двусторонних побратимских связей в направлении социально-экономического сотрудничества, в том числе в расширении взаимодействия предпринимателей двух городов, сферах культуры, образования, спорта, повышения квалификации и организации мастер-классов для врачей, педагогов, расширения обмена опытом между школами и учреждениями профессионально-технического образования.

В своей приветственной речи З.Юсупов от имени мэра города Ош выразил слова благодарности за вклад в развитие двустороннего сотрудничества, высказав уверенность, что двусторонние связи между двумя городами будут укрепляться с каждым годом.

Евгений Григорьев, выразив благодарность за теплый прием, предложил в рамках действующей межправительственной комиссии создать соответствующую рабочую группу для реализации действенных механизмов тесного взаимодействия для пользы двух городов.

Также в рамках встречи был обсужден вопрос проведения Дней Санкт-Петербурга в городе Ош, в рамках которых особое внимание будет уделено развитию межкультурного взаимодействия.

Организация данных мероприятий запланирована на вторую половину следующего года.


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URL: https://www.vb.kg/432457
Теги:
Ош, Россия
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