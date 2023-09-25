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Названы главные симптомы нового штамма COVID-19 "пирола"

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Главные симптомы нового штамма COVID-19 "пирола" назвала "Ленте.ру" профессор, медицинский директор группы компаний "Медскан" Светлана Каневская. У зараженного может появиться температура, слабость, заложенность носа, кашель и другие характерные признаки болезни.

"При заражении пиролой у человека может пропасть аппетит, появиться диарея, тошнота и даже рвота. Как и в случае с другими штаммами COVID-19, может исчезнуть обоняние", - добавила врач.

По словам Каневской, пирола более заразна, чем предыдущий штамм омикрон. Снизить риск заражения можно, соблюдая простые правила гигиены и социальной дистанции. Кроме того, врач порекомендовала носить маску в общественных местах.


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URL: https://www.vb.kg/432459
Теги:
коронавирус
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