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Никол Пашинян высказался о неэффективности инструментов ОДКБ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к соотечественникам с посланием, в котором высказался о неэффективности инструментов ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении,

"В этом контексте необходимо трансформировать, дополнять и обогащать инструменты внешней и внутренней безопасности Республики Армения, сотрудничая со всеми партнерами, готовыми к взаимовыгодным шагам. В этом ряду мы рассматриваем не только глубокие и комплексные реформы армии и силовых структур, но и де-юре фиксацию достигнутых 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе договоренностей, согласно которым административные границы Советской Армении де-юре стали государственными границами Республики Армения.

В этом ряду мы также рассматриваем ратификацию Римского статута, который позволит Республике Армения использовать возможности Международного уголовного суда в обеспечении внешней безопасности. Решение о ратификации Римского статута мы приняли в декабре 2022 года, когда всем нам стало ясно, что инструментов ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении, и это решение никоим образом не направлено против ОДКБ или РФ. Оно исходит из наших интересов в сфере внешней безопасности, и принятие такого решения является нашим суверенным правом".


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URL: https://www.vb.kg/432460
Теги:
Азербайджан, Армения
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