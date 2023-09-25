ГКНБ задержан активный член ОПГ "Дженго"

ГКНБ КР за незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта на территории Кызыл-Кыя задержан активный член ОПГ К.Досонова - М.Г.К. 1980 г.р. и его сожительница Т.Т.О. 1973 г.р.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В процессе обыска автомашины марки "Toyota Land Cruiser Prado" с номерным знаком "08KG257AGH" принадлежащий М.Г.К., обнаружены и изъяты огнестрельное оружие без разрешительных документов, наркотическое вещество, а также мелкокалиберное ружье марки "ТОЗ-8" с патронами 5,6 мм в количестве 50 штук, 10 патронов калибра 16 мм. и охотничий нож "Сталь".

В настоящее время в порядке ст.ст.96-97 УПК КР М.Г.К. водворен в ИВС ОВД Баткенского района, проводятся следственно-оперативные мероприятия.