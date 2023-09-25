Балда: Игра разума и слов

"Балда" - это игра, которая сочетает в себе интеллектуальное развитие и развлечение. Она предоставляет отличную возможность провести время с близкими, друзьями и соревноваться в составлении самых длинных и умных слов.
В "Балде" побеждает тот, кто сможет составить самые длинные и умные слова, дописывая по одной букве за ходом. Давайте погрузимся в мир этой удивительной игры и узнаем, почему она так увлекательна.
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