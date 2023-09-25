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Кыргызстанец пытался незаконно провезти через границу более $20 тысяч

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Пограничники пункта пропуска "Достук-автодорожный" пресекли попытку незаконного провоза денежных средств через госграницу, сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Примерно в 9:00 в пункт пропуска прибыл гражданин Кыргызской Республики Н.С., 1988 г.р., который направлялся из Кыргызстана в Узбекистан.

Во время прохождения пограничного контроля у него была выявлена крупная сумма иностранной валюты - 20 900 долларов США.

Мужчина пытался вывезти валюту в обход таможенного законодательства, не декларируя денежные средства.

После оформления соответствующих документов задержанный гражданин и денежные средства были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".


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URL: https://www.vb.kg/432471
Теги:
граница, Узбекистан, доллар, Кыргызстан
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