Погода
$ 88.38 - 88.76
€ 93.65 - 94.65

В РК начнет действовать обязательная дактилоскопическая регистрация граждан

476  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Снимать отпечатки пальцев будут при получении документов удостоверяющих личность, заявил старший инспектор комитета миграционной службы МВД республики Нуржан Джанабаев, сообщает ВЭС24.

"С первого января 2024 года вводится обязательная дактилоскопическая регистрация граждан при получении паспорта и удостоверения личности", - уточнил Джанабаев.

Как добавил старший инспектор комитета миграционной службы МВД Казахстана, дактилоскопическая регистрация является способом получения информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев.

Дактилоскопическая регистрация затронет всех граждан Казахстана и постоянно проживающих в республике иностранцев, кроме детей в возрасте до 12 лет. В случае отказа от процедуры может последовать административная ответственность, предупредил Джанабаев.

Эксперты заявили, что зарегистрировать одного несовершеннолетнего ребенка (без кого-то из родителей) невозможно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432476
Теги:
Казахстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  