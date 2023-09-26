В РК начнет действовать обязательная дактилоскопическая регистрация граждан

Снимать отпечатки пальцев будут при получении документов удостоверяющих личность, заявил старший инспектор комитета миграционной службы МВД республики Нуржан Джанабаев, сообщает ВЭС24.

"С первого января 2024 года вводится обязательная дактилоскопическая регистрация граждан при получении паспорта и удостоверения личности", - уточнил Джанабаев.

Как добавил старший инспектор комитета миграционной службы МВД Казахстана, дактилоскопическая регистрация является способом получения информации об особенностях строения папиллярных узоров пальцев.

Дактилоскопическая регистрация затронет всех граждан Казахстана и постоянно проживающих в республике иностранцев, кроме детей в возрасте до 12 лет. В случае отказа от процедуры может последовать административная ответственность, предупредил Джанабаев.

Эксперты заявили, что зарегистрировать одного несовершеннолетнего ребенка (без кого-то из родителей) невозможно.