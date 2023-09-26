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Образована Всемирная федерация даосизма

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В воскресенье была образована Всемирная федерация даосизма, членами-учредителями которой стали 52 даосские организации из 20 стран и регионов, сообщает ИА "Синьхуа".

"О создании федерации было объявлено на 5-м Международном даосском форуме, который открылся в воскресенье вечером на знаменитой даосской горе Маошань в провинции Цзянсу на востоке Китая.

Как сообщил председатель Китайского даосского общества Ли Гуанфу, федерация будет работать над укреплением сплоченности и сотрудничества даосов всего мира и содействовать международному распространению даосизма.

Заместитель председателя Китайского даосского общества Чжан Гаочэн назвал создание Всемирной федерации даосизма знаковым событием в истории этого религиозного течения, заявив, что федерация будет способствовать мирному развитию во всем мире и построению сообщества единой судьбы человечества.

Даосизм -- это китайское религиозное течение с 2000-летней историей, возникшее на основе философии Лао-цзы. Ключевыми элементами даосской доктрины являются стремление к гармонии с вечным космическим порядком, известным как "Дао", и бережное отношение к своей жизни".


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URL: https://www.vb.kg/432478
Теги:
Китай
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