В Бишкеке презентовали первую партию муниципального "Эко такси"

Вчера в столичном муниципалитете мэру города Бишкек Эмилбеку Абдыкадырову презентовали первую партию ЭКО такси, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Проект "Муниципальное ECO TAXI" - является частью инициативы по развитию экологически чистого транспорта в городе Бишкек, он позволяет снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и уменьшить шумовое загрязнение.

Отметим, "Муниципальное ECO TAXI" предоставляет преимущества для водителей:

- Получение лицензии для осуществления поездки на электромобиле по выделенной желтой полосе, специально отведенном для "Муниципального Эко транспорта" .

- Водители получают возможность получить электромобили в лизинг.

- Стабильный легальный способ заработка с автоподачей отчета в ГНС КР.

- Возможность зарядки по спец тарифу в специально отведенных муниципальных локациях ЭЗС. (Электрозарядные станции)

- Весь социальный пакет.

Так, проект направлен улучшение качества жизни бишкекчан.

Для получения дополнительной информации о проекте "Муниципальное ECO TAXI" можете перейти по ссылке https://etaxi.kg/".