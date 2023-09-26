Врачи нового поколения расширяют возможности медицины Кыргызстана

Великий древнегреческий философ и врач Гиппократ когда-то сказал: "Из всех наук, без сомнения, медицина - самая благородная". Это высказывание не теряет своей актуальности и сейчас: люди всегда боролись и будут бороться за свою жизнь и здоровье. Поэтому профессионалы в белых халатах будут востребованы во все времена. Именно такие специалисты работают в центре лучевой диагностики медцентра ЮРФА в Оше. Причем специалисты молодые, профессионально активные и верные своему профессиональному долгу.

Один из них - Абдувайип уулу Азат, заведующий отделением в центре лучевой диагностики рассказал в интервью vb.kg, что значит искусство врачевания сегодня. Как достигнуть высокого профессионального уровня и доверия пациентов, поскольку к молодым спецам некоторые из них относятся, мягко говоря, без той доли почитания, которые оказывают их старшим коллегам.

И, судя по интервью, опасения больных по поводу квалификации молодых врачей, абсолютно напрасны. В современную медицину приходит новое поколение, которое даже опережает своих предшественников в освоении тех же новых цифровых технологий, сильно изменяющих сегодня ландшафт профессии. И что принципиально важно: молодежь приходит сегодня в медицину, как говорится, по призванию, осознанно выбирает свою врачебную профессию. Например, Абдувайип уулу Азат учился в Ошском государственном университете на физико-техническом факультете. Но через два года понял, что это не его профиль. В 2010 году он снова поступил в ОшГу, только теперь на медицинский факультет. Доучивался уже в Бишкеке в КГМА им. Ахунбаева. В Ошской межобластной клинической больнице проходил ординатуру как врач-кардиолог и работал еще рентгенолаборантом в Ошском центре лучевой диагностики "ЮРФА", проводил рентгеноисследования, а также МРТ и МСКТ и понял, что именно здесь, как он сказал, нашел себя.

Вы достаточно молодой заведующий, и такая огромная ответственность лежит на вас. Ощущаете ее груз?

- Непросто заведовать таким подразделением. Когда работал рядовым врачом, осознания всей ответственности перед больными, естественно, было меньше. Сейчас самостоятельно приходится принимать решения, тщательно их анализировать, поскольку от моего мнения и профессионализма будет зависеть судьба не только пациента, но и врача, который описывает заключение.

Что представляет сегодня Центр лучевой диагностики в Оше?

- У нас работают четыре аппарата МРТ мирового стандарта и качества, полуторатесловые машины с новой цифровой системой с высоким уровнем скорости обследования и четкостью изображения, соответствующие стандартам, заданным клиницистами, которые обследуют и лечат пациентов. В парке машин есть еще МСКТ-системы мультиспиральной компьютерной томографии, это два аппарата, которые также отвечают и международным требованиям, и требованиям непосредственно врачей и экспертов.

У нас достаточно большой поток пациентов - от 80 до 150 человек в сутки, среди них есть пациенты, которые поступают к нам на обследование по линии скорой медицинской помощи. Мы принимаем их вне очереди и просим всех, кто записался, отнестись с понимаем к экстренным больным.

По установленному перечню обязательно предоставляем льготы пенсионерам, детям, людям с ограниченными возможностями, при повторном обследовании и проводим обследование без оплаты в случае чрезвычайных ситуаций, как это было, например, во время приграничного конфликта в Баткенской области.

Безусловно, хорошо, что в нашей стране появились такие навороченные машины, но ведь ими управляют люди, от которых зависит и правильный диагноз, и верно назначенное лечение. Насколько профессиональная подготовка врачей соответствует требованиям?

- Сейчас в медицине выработаны определенные требования и стандарты диагностики и лечения. А стандарты, на мой взгляд, есть ни что иное как кристаллизация опыта, накопленного нашими старшими коллегами. В нашей клинике работают настоящие асы своей профессии, у которых есть что перенять и чему поучиться. Преемственность, считаю, очень важна в нашей профессии, особенно для нас, молодых врачей. Мы и сами, конечно, интересуемся последними научными данными, разработками и клиническими практиками. Поэтому с профессиональной точки зрения в клинике проблем нет.

А в отношениях между вами и пациентами, которые сегодня чрезвычайно требовательны и недоверчивы?

- Считаю, что на уровень доверия к врачу влияет во многом личное восприятие пациента: например, даже такой аспект, насколько комфортно ему находиться в медицинском учреждении. В этом плане в нашем центре нет проблем. Пациенты также обращают внимание на доступность и своевременность оказания им помощи. А они нередко приходят нервные и взвинченные, и нам приходится их успокаивать и искать определенный подход к каждому, не вдаваясь в излишнюю терминологию, понятно объяснять суть их заболевания, что данное обследование им очень необходимо, поскольку от него зависит исход лечения. Тьфу-тьфу не сглазить, нам удается найти общий язык с больными, они удовлетворены и качеством диагностики и отношением медперсонала. А от этого доверия зависит во многом результат лечения и выздоровления.

Что в планах развития, куда движетесь?

- Как говорится, только вперед и вверх! Медицинская наука развивается стремительно быстро, и главное слово сейчас за технологиями. Вместе с нашими учредителями у нас есть масштабные планы по модернизации и обновлению парка имеющихся машин, по еще более совершенному качеству обслуживания пациентов, чтобы идти в ногу со временем, согласно последним медицинским требованиям.