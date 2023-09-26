Кыргызстан и Китай достигли заметных результатов в развитии дорожной сети

За последние годы Кыргызстан и Китай достигли больших результатов в сфере развития дорожной сети в рамках инициативы "Пояс и путь". Об этом в интервью Синьхуа заявил заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызстана Акуналы Досалиев.

По его словам, речь идет о реконструкции автомобильных дорог Север-Юг, Бишкек-Кара-Балта, Ош-Сары-Таш-Иркештам, Бишкек-Нарын-Торугарт, а также о проектах реконструкции дорог в Бишкеке.

Кроме того, в связи с увеличением грузоперевозок на контрольно-пропускном пункте "Иркештам" возникла необходимость в модернизации и реконструкции дороги с обеих сторон, сообщил замминистра. Сейчас уже ведутся работы по строительству автодороги и моста на кыргызско-китайской границе.

Акуналы Досалиев напомнил, что в ходе встречи председателя кабинета министров Кыргызстана Акылбека Жапарова с руководством Синьцзянской торгово-логистической корпорации была достигнута предварительная договоренность о финансировании и строительстве 7,5 км автодороги от границы до пункта "Торугарт".

"Указанные проекты между Кыргызстаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом /СУАР/ Китайской Народной Республики увеличат грузовые и пассажирские перевозки, а также сократят время перевозки грузов и пассажиров между странами", - отметил он.

Говоря о железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан, чиновник заявил, что этот проект является одним из приоритетных в области строительства инфраструктуры в республике. Как отметил замминистра, данный маршрут сможет обеспечить доставку грузов из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Среднего Востока, в том числе Турцию, и далее в Евросоюз.

"Реализация настоящего проекта будет иметь общий положительный социально-экономический эффект для развития экономики Кыргызстана и окажет значительное содействие расширению оказываемых транспортных услуг населению, развитию и совершенствованию транспортной инфраструктуры. Также строительство дороги будет способствовать углублению торгово-экономического взаимодействия между Кыргызстаном и Китаем и будет иметь мультипликативный эффект для развития других отраслей экономики", - считает Акуналы Досалиев.

Говоря о планах по строительству инфраструктурной связи между СУАР и Кыргызстаном, он отметил, что в связи с планируемым значительным увеличением грузопотока в 2024 году между Кыргызстаном и Китаем необходимо обеспечить эффективную и надежную транспортировку грузов.

"Как известно, на сегодня есть определенные трудности, так как грузопоток автотранспортных средств между Кыргызстаном и Китаем в несколько раз превышает пропускную способность имеющихся пунктов пропуска "Торугарт" и "Иркештам". Эти пункты перегружены и требуют модернизации и оптимизации их деятельности, в том числе путем расширения их пропускной способности, реконструкции и расширении автодороги", - сказал чиновник.

Однако, как отметил замминистра, это не решает всех проблем и, учитывая ожидания кыргызского бизнеса, планируется строительство нового пункта пропуска "Бедел" на границе с КНР. Он напомнил, что в августе был подписан Меморандум по строительству автодороги, проходящей через будущий погранпункт.

"На сегодняшний день совместная рабочая группа из специалистов выехала к месту, где планируется построить пункт пропуска для определения маршрута. После определения маршрута можно будет приступать к разработке ТЭО, подписанию соглашения и реализации проекта", - заявил Акуналы Досалиев.