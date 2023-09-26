"Агентство "Унаа" откроет собственные автошколы по всему Кыргызстану"

Государственное учреждение "Унаа" преобразуется в самостоятельное агентство. Об этом на своей странице в Фэйсбуке сообщил руководитель службы информационной политики Администрации Президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков.

По его словам, будет полностью изменен способ дальнейшей деятельности данного предприятия.

Агентство "Унаа" откроет собственные автошколы в городах Бишкек, Ош и 40 районах, и начнет обучать управлению всеми видами транспорта.

"Старшее поколение, должно быть, хорошо знает принципы работы ДОСААФ союзных времен, которые теперь начнут применять в части освоения управления автомобилем: от легковых автомобилей до тяжелых грузовиков, оснащенных соответствующим оборудованием, в обучении упор будут делать на практические навыки", - отметил Д.Орунбеков.

В будущем в автошколах в районах страны граждане могут проходить трехмесячные курсы по вождению, изучать правила дорожного движения.

Говорится, что необходимость открытия школ на местах возникла в первую очередь из-за увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, поскольку большинство водителей не знали правил дорожного движения, а также из-за неконтролируемой выдачи водительских прав.

Поэтому по решению главы государства в каждом районе открываются автошколы. Каждый желающий проходит обучение, само обучение и сдача экзаменов будут находиться под контролем государства, к тому же автолюбители не смогут получить водительские права, не овладев полностью вождением или правилами дорожного движения.

Дайырбек Орунбеков также подчеркнул, что ранее были случаи, когда родители покупали водительские права вместе с автомобилем своим детям в возрасте 18 лет. А некоторые по 17 раз не могут сдать экзамены на получение водительских прав.