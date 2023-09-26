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Бывший депутат незаконно пользовался муниципальным имуществом в Бишкеке

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Бывший депутат Замирбек Парманкулов незаконно пользуется муниципальным имуществом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день проводится процесс освобождения данного муниципального помещения, расположенного по улице Рабочая 11б.

Ранее мэрия столицы и ФУГИ через суд вынудили частника освободить это здание, где до этого находился детский сад.

"В соответствии с договором от 06.04 2023 года произведена мена государственного имущества: муниципальной комплекс детского сада, принадлежащий Фонду по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции КР, расположенного по ул. Рабочая, 11Б на муниципальное имущество, принадлежащее ДУМИ мэрии города Бишкек по адресу: ул. Кийизбаева, 206", - сообщили в мэрии столицы.


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URL: https://www.vb.kg/432487
Теги:
госимущество, суд, Бишкек, Депутат, мэрия
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