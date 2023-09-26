Только первая леди может взнуздать мужское насилие

В селе Селекционном Сокулукского района 35-летней женщине отрезали нос и уши. Сделал это якобы из ревности ее бывший супруг, с которым она прожила в браке около десяти лет и от которого родила двоих детей.

Женщина, оказывается, уже обращалась в милицию с просьбами принять меры к эксу. Первый раз – 1 сентября 2022 года, затем 31 января 2023-го. Оба раза речь шла об изнасиловании. Насильника задерживали, возбуждали уголовное дело, это дело доходило до суда… И заканчивалось пшиком. В прошлом сентябре потерпевшая сама написала встречное заявление, в этом году Сокулукский районный суд признал-таки подсудимого виновным и приговорил… к пробации.

И даже таким – неоправданно мягким – приговором Э.А. остался недоволен и обжаловал его в Чуйском областном суде. Там как раз сейчас идет разбирательство. А Э., не теряя времени, чувствуя собственную безнаказанность и окончательно потеряв голову от осознания собственного величия, пошел на очередное кровавое преступление.

Как он будет наказан теперь (если вообще будет)? Снова пробация? Или (может и так случиться) – очередное встречное заявление? Судя по тому, как в Кыргызстане решаются и разруливаются такие дела, можно предположить: сейчас к потерпевшей набежит многочисленная родня покалечившего ее урода. Будет бить на совесть и жалость. Напоминать про совместных детей. Просить не портить мужику жизнь (то, что он ей всю жизнь искалечил, - не в счет). Наконец, женщине популярно объяснят, что она сама во всем виновата – спровоцировала мужчину, довела до ручки (а мужчина – это царь и бог, его надо холить и лелеять и исполнять все его прихоти)…

В крайнем случае дадут ей денег. Даже не так чтобы очень много: жизнь и здоровье женщины в Кыргызстане ценятся дешево. И вынудят пойти на примирение с преступником. Новостью это для Кыргызстана не станет.

Кстати, обратили внимание – при официальном названии "Кыргызская Республика" намного чаще мы именуем свою страну Кыргызстаном? Вроде бы никакой разницы, а если заглянуть поглубже… Кыргызстан – слово мужского рода, символизирующее государство мужчин. Где лишь они считают себя людьми высшего сорта и уверены, что все им позволено. При Киргизии такого беспредела не наблюдалось.

Последнее время как-то мало вспоминают и про Алайскую царицу. Кажется, не так давно кыргызские мужчины соглашались с тем, что именно Курманжан Датка – настоящий символ Кыргызстана; что мир в целом и конкретно мир в нашей стране во многом держится на женщинах; что женщина у нас уважаема и почитаема, независимо от возраста. А уж если говорить о женщине как жене и матери – она достойна уважения вдвойне. Именно она обеспечивает мужчине крепкий и надежный тыл, пока он бегает за мамонтом/воюет/занимается политикой. Именно женщина рожает, растит, воспитывает мужчину как будущего воина/политика/президента…

Забылась популярная народная забава – игра "кыз куумай", когда парень и девушка на лошадях должны поочередно догонять друг друга. Если догоняет он – получает право поцеловать красавицу, если она – бьет красавца плетью. Народ, неуважительно относящийся к женщинам, ни во что их не ставящий, в такие игры играть не будет.

И вдруг мужчины Кыргызстана почему-то решили, что цена женщине – грош. Что нет у нее прав, а есть только обязанности. Что женщина, по сути – вещь, которую можно украсть и насильно выдать замуж, унижать физически и морально, даже убивать – и ничего тебе за это не будет.

Только в прошлом году, согласно статистике, было возбуждено шесть с половиной тысяч уголовных дел, связанных с насилием в отношении женщин. Это примерно треть того, что осталось за кадром. Потому что кыргызской женщине тоже внушили: она – никто и звать ее никак. Изнасиловали – сама виновата, надо ходить "покрытой"; избили – тоже виновата сама: надо было вести себя "подобающе", не перечить, старательнее делать то, что ей приказали; убили – ну тоже невелика потеря.

33-летняя учительница из Каракола, успешная и уважаемая на работе молодая женщина, выпила уксус и в страшных муках скончалась в больнице. На этот шаг ее толкнули постоянные издевательства мужа, который чуть ли не ежедневно оскорблял ее и избивал. Она убегала из дома, мучитель возвращал ее, силой заливал в рот водку и снова бил…

Там же, в Караколе, муж облил жену бензином и поджег…

Многие наверняка помнят жуткий случай в Сузаке, когда мужчина связал жене руки, повесил на шею автомобильные покрышки, бил по лицу и обливал холодной водой, снимая все это на камеру…

В том же районе 48-летний мужчина изнасиловал и убил 9-летнюю девочку…

В Оше муж (он же зять) убил жену и тещу…

Вдоволь наиздевавшись над "своими" женщинами, джигит переносит агрессию на "чужих". И в конце концов вообще перестает различать, кто перед ним – ребенок, старик, инвалид или, к примеру, врач скорой, оказывающий в этот момент помощь кому-то из близких агрессора. "Джигиту" уже все равно, кого бить, душить и резать, главное – чтобы жертва была слабее и не могла дать отпор.

Кыргызстан признан самой опасной для женщин страной в Центральной Азии (весьма сомнительный рекорд). И не только для женщин, но, скажем уж честно, для всех, кто не силен физически и морально. Если не можешь ударить в ответ – считай попал. Обязательно найдется кто-то, кто пожелает за твой счет потешить свое мужское самолюбие.

Что делать? Много ли мы знаем случаев, когда очередное насилие (даже закончившееся убийством) дошло до суда и справедливого приговора? Уродов прощают сами жертвы, из ложной мужской солидарности отпускают из-под стражи правоохранители, наказывают пробацией или условным приговором судьи (большинство из которых – тоже мужчины). А многочисленные правозащитники (и даже правозащитницы) заняты пустым сотрясанием воздуха лозунгами "Нет насилию!" и борьбой за право давать детям матчество вместо отчества. Разве в этом дело?!

Пора, пожалуй, первой леди Кыргызстана брать в свои руки и инициативу, и камчу. Айгуль Жапарова, как никто другой, знает, каково это – быть тылом, надежным плечом, поддержкой и опорой мужа, делить с ним и славу, и успех, и тяготы жизни. У нее образование, правильная жизненная позиция, у нее фонд – который вполне мог бы направить свою деятельность на искоренение мужского насилия и женского бессилия. А сама первая леди вполне могла бы стать второй Курманжан Даткой, взнуздав и загнав в стойло всех взбрыкнувших кыргызских иноходцев.