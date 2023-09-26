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На некоторых улицах Бишкека три дня не будет газа

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Столичная газовая служба "Бишкекгаз" сообщает, что с 27 по 29 сентября текущего года запланирована переврезка подземного газопровода среднего давления.

"В связи с этим, будет временно прекращена подача природного газа вдоль реки Аламедин, БЧК, по ул. Чугуева, ул. Чернышевского, "Куликовский".

"Бишкекгаз" приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов с пониманием отнестись к вынужденному отключению подачи природного газа и временно перейти на альтернативные источники энергии. Основная цель – подготовить газораспределительные сети к безопасной и стабильной эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период".


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URL: https://www.vb.kg/432490
Теги:
газ, Бишкек
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