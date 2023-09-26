На некоторых улицах Бишкека три дня не будет газа

Столичная газовая служба "Бишкекгаз" сообщает, что с 27 по 29 сентября текущего года запланирована переврезка подземного газопровода среднего давления.

"В связи с этим, будет временно прекращена подача природного газа вдоль реки Аламедин, БЧК, по ул. Чугуева, ул. Чернышевского, "Куликовский".

"Бишкекгаз" приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов с пониманием отнестись к вынужденному отключению подачи природного газа и временно перейти на альтернативные источники энергии. Основная цель – подготовить газораспределительные сети к безопасной и стабильной эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период".