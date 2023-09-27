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В Бишкеке продолжаются рейды по нелегальной сдачи жилья

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В Бишкеке проходят совместные рейды по выявлению нелегальной сдачи жилья в аренду, в результате которых акимиат Первомайского района, налоговая служба и УВД за 4 дня выявили 20 адресов, из которых 4 получили патенты, а по 16 составлены акты со стороны налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

С начала года было проведено порядка 31 рейдовых мероприятий и в итоге составлен список из 1 174 адресов, которые направлены в налоговикам для принятия дальнейших мер.

"Отметим, что стоимость патента за услугу предоставления жилой площади в арендное пользование в многоэтажном доме составляет 30 сомов за кв.м., в индивидуальном доме 40 сомов за кв.м.

Помимо этого, согласно ст.7 ч.1 закона КР "О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию" - индивидуальные предприниматели и физические лица, получающие доход за сдачу в аренду движимого и недвижимого имущества (кроме сельскохозяйственных угодий), уплату страховых взносов производят ежемесячно в размере не менее 10 процентов от размера среднемесячной заработной платы.

Уклонение от уплаты налогов влечет штраф на физических лиц в 7 500 сомов, на юридических лиц 23 000 сомов.

Дорогие горожане! Пожалуйста, оплачивайте все виды налогов своевременно, налоговые поступления идут на нужды города: благоустройство, дороги, медицину, образование, строительство соцобъектов, скверов, закупку спецтехники.

Для получения подробной информации звоните на единый номер колл-центра налоговой службы: 116, акимиат Первомайского района, отдел экономики и финансов: 0312 32-52-85".


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URL: https://www.vb.kg/432497
Теги:
аренда, Бишкек, мэрия
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