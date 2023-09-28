Уникальные швейцарские технологии меняют медицину Кыргызстана

Уникальный автоматизированный конвейер для выполнения биохимических и иммунохимических исследований швейцарской компании Roche – Сobas® infinity презентован в лаборатории AquaLab в Бишкеке.

Высокотехнологичная медицинская техника позволяет максимально сократить количество ручных операций, влияние человеческого фактора, повысить скорость тестирования и производительность лаборатории.

"Когда более двух лет назад компания Roche, один из мировых лидеров по производству и поставкам медицинского лабораторного оборудования, только заходила на наш рынок, мы стремились содействовать в расширении ее деятельности этой компании, – сказал vb.kg глава Международного делового совета Аскар Сыдыков. – Рады отметить, что сегодня реализован первый в Кыргызстане проект по автоматизации процесса системы лабораторных анализов".

Как сообщил генеральный директор ОсОО "Аква Лаб" Рази Наврузов, адаптированное инновационное решение компании Roche позволит увеличить оборот лабораторных исследований на 15-25 процентов.

Новое оборудование автоматизирует все процессы лабораторного исследования: лаборант загружает пробирки с биоматериалом в систему, которая сама проводит оценку качества пробы, идентификацию биологического образца и дальнейший его маршрут. Система позволяет проводить непрерывный мониторинг качества, выявлять неисправности приборов.

"Установка такого высокотехнологичного оборудования мировых брендов важна для нашей страны, потому что повышается качество услуг на рынке, конкурентоспособность наших лабораторных компаний, качество анализов, производительность труда, что в итоге содействует улучшению здоровья населения и качества жизни людей. Ведь от правильной диагностики, скорости проведения анализов во многом зависит успех лечения и профилактики заболеваний", – заключил глава МДС.

Международный деловой совет продолжит свою работу по привлечению мировых брендов в нашу страну и соответствующего капитала и технологий.