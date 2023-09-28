Антимонополия ежедневно отслеживает цены на хлеб в Кыргызстане

Руководитель Службы антимонопольного регулирования Гульшат Асылбаева 27 сентября 2023 года посетила муниципальную и частные пекарни. Об этом сообщает пресс-служба Антимонополии.

"Производственные мощности и запас продовольственного сырья муки позволяют безперебойно на регулярной основе обеспечивать население и социальных учреждение – школы, детские сады, тюрьмы формовым хлебом. Отпускная цена на прежнем уровне и повышение не было.

Служба антимонопольного регулирования ежедневно отслеживает цены на хлеб и продолжает работу по поддержанию цен на стабильном уровне".