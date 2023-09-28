Темиров - барон кыргызских инфоцыган

Кто такие инфоцыгане? Термин относительно новый, но очень точно характеризующий определенную категорию "специалистов". Как правило, им обозначают тех, кто успешно продает свои продукты, не имеющие ровным счетом никакой ценности. Чаще всего это коучи и прочие торговцы бесполезными тренингами и курсами.

Настоящие цыгане, обидевшись, просили российского президента вывести из обихода слово "инфоцыгане", однако оно уже укоренилось, прижилось – и не только в России. Так что пусть простят цыгане настоящие – среди них немало порядочных людей… Чего не сказать об инфоцыганах.

Есть инфоцыгане несколько другого рода. Которые формально вроде бы ничем не торгуют. Честь и совесть – понятия абстрактные, их не пощупаешь… А кроме них, они действительно ничего не продают. В Кыргызстане, в частности, это представители антигосударственных информагентств, модные блогеры, под айнанэ лихо вбрасывающие в информационное пространство наспех раздобытую информацию. За которую никто из наших ромал ответственности не несет и не считает нужным как-то сдерживать свои душевные порывы.

Таких у нас много, целый табор. Несется по степи кибитка, высовываются из нее "ай, ромалэ, ай, чавалэ!" - аж волосы назад. Слушают свист ветра, поют о чем и о ком вздумается. Опомнился встречный: а что за песня-то? Осадок после нее какой-то неприятный… А ромалы уже умчались вдаль, петь в другом месте, оставив после себя нехороший привкус конокрадства и попрошайничества.

Возьмем, к примеру, "Азаттык". Чем не инфоцыгане? Ну очень веселые ребята. С песнями и плясками, шутками и прибаутками обгадили баткенских кыргызстанцев вместе с героическими пограничниками. Не поняли, что к ним за претензии. Мы, дескать, люди вольные, бесшабашные, о чем хотим – о том и поем. Ну не всегда, правда, о чем хотим. Бывает, споем для того, кто больше заплатит. Нет у нас ни родины, ни герба, ни флага, государственные мужи нам не указ.

Прикрыли ненадолго эту компашку. Шум поднялся невероятный: вольных ребят обидели! Вольницу прикрыли! Кляпы во рты засунули, гитары отобрали – петь не разрешают!.. Отсиделись ребята, отдышались. Вернуло им государство право голоса – которым они тут же заверещали, что скандальную кыргызско-таджикскую песню уже забыли, ноты порвали, а главного вокалиста изгнали из табора. И вообще, дескать, белее и пушистее нас не найдете.

Позволили "азаттыковцам" петь. Поют теперь осторожнее, хотя инфоцыганская натура нет-нет да вырвется наружу. Без этого они не могут – чтобы походя, бездоказательно не обтявкать какого-нибудь большого начальника. "Это вы о чем?" - грозно спросит начальник. "А нет, ничего, это мы так. Мы все уже убрали и подчистили, не извольте гневаться!"

А оскорбительная информация уже ушла гулять в массы.

"Клооп" - еще один мини-таборок со своими тараканами (в смысле клопами), но песни – те же самые. "Клооповцы", как и "азаттыковцы", знамениты своими "журналистскими расследованиями". Хотя чтобы написать, что такой-то – вор и взяточник, расследований не надо. Расследование предполагает всестороннее и глубокое изучение предмета, сбор информации из разных источников, да и еще много чего такого, чем инфоцыгане не заморачиваются.

Журналисты из "Кактуса" тоже не заморачиваются. Оправдывают колючки со своей эмблемы мелкими подколами: у Жапарова не тот костюм, у Ташиева – не то настроение… Ай Моська, знать, она сильна… Пока слон развернется, чтобы глянуть, кто в его сторону гавкает, инфоцыгане уже айнанэ – ищут другой объект для упражнений в остроумии и наблюдательности.

Однако самый интересный кыргызский инфоцыган – Болот Темиров. Который уже, собственно, и не совсем кыргызский. Он, как и положено цыгану, уже откочевал на другое ПМЖ. Но песню не прервал.

Темиров тоже позиционирует себя в громком качестве журналиста-расследователя. Причем непременно независимого.

Темировские расследования касались экспорта мазута, который производит госкомпания "Кыргызнефтегаз" (схемы экспорта якобы сомнительны и к ним якобы причастны родственники Камчыбека Ташиева); потом вышло новое расследование – о том, как дети Ташиева участвуют в гостендерах; потом он уличал Садыра Жапарова в том, что в его администрации работают дети высокопоставленных чиновников…

Теперь дело дошло до супруги президента Айгуль Жапаровой, а конкретно – до ее фонда, финансируемого якобы китайцами и арабами, получающего баснословные прибыли… Со всеми вытекающими последствиями в виде недоверия, общественного порицания и объявления первой леди главным кыргызским иноагентом. Особенно если предположить, что фонд якобы получил огромную взятку от китайского посольства.

Скандал не успел как следует разгореться: бдительные люди вовремя заметили техническую ошибку в расшифровке доходов фонда, из-за которой и получились гигантские цифры. Однако, как принято у инфоцыган, опровержение не последовало сразу после обнаружения подделки. Пару дней фальшивка повисела, покрутилась на сайтах таких же, как Темиров, "независимых", и только потом…

Казалось бы, если ты проводишь расследование, так расследуй качественно. Что мешало господину Темирову позвонить в фонд, связаться с посольством КНР, чтобы все разъяснить и уточнить? Ничего не мешало. Просто, видимо, не входило в его планы. Планы были грандиозные и далекоидущие: закопать по самую макушку жену президента. Потом ведь всегда есть возможность извиниться. Потом, когда-нибудь. Когда у народа уже сложится определенное негативное мнение.

"Простой баламут этот Темиров, - пишет в интернете один из комментаторов. – Высасывает откуда-то непроверенную инфу и выкладывает. Пипл все схавает, девиз у него такой".

Такой девиз не только у Темирова, но и у всего нашего кыргызстанского инфотабора. Главное – покрасоваться, привлечь максимум внимания к своей персоне, попутно отработав очередной заказ на развал государства.