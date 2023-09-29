Не трудовая миграция, а социальный лифт для наших мигрантов в России

Россия создает все условия для работы и получения образования для трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, в том числе и из Кыргызстана. И многие из них используют свое пребывание в РФ, как социальный лифт, помогающий достигнуть успеха в карьере и жизни.

Трудовая миграция является неотъемлемой частью жизни многих граждан нашей страны, а Россия - основным пунктом назначения для них. Благодаря общей истории и преимуществам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) связи наших стран выходят за рамки простой географии. Эти отношения приносят пользу и КР, и РФ. Работники из Кыргызстана получают возможности для профессионального роста, тем самым внося свой вклад в экономику России. В свою очередь, наша республика имеет внешний гарантированный рынок труда и мигрантские переводы, которые оказывают на экономику Кыргызстана существенное влияние.

Со своей стороны, Россия предприняла значительные шаги по облегчению притока трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, включая Кыргызстан. Эти усилия включают улучшение условий труда, смягчение правовых норм и предоставление мигрантам возможностей для получения образования. Как государство-член ЕАЭС, граждане Кыргызстана пользуются дополнительными льготами, такими как доступ к социальным пособиям, пенсионному обеспечению и возможностям профессионального роста.

К слову, одним из факторов, способствующих быстрой адаптации граждан Кыргызстана к жизни в России, является их высокая квалификационная подготовка и владение русским языком. Общий язык, общие традиции и схожий менталитет создают благоприятную атмосферу для интеграции кыргызских мигрантов не только на рынке труда, но и в российском обществе. А положения ЕАЭС о свободном перемещении рабочей силы еще больше повышают шансы наших сограждан на успешное трудоустройство в РФ.

Нужно отметить, что отношение российской общественности к мигрантам тоже изменилось. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 47% россиян рассматривают трудовую миграцию как положительное явление. Это значительно больше, чем 13%, зафиксированные в 2013 году. Этот сдвиг в восприятии отражает растущее признание вклада трудящихся-мигрантов в экономику и общество страны.

Кроме того, профессиональный опыт, полученный кыргызстанцами в России, позволяет нашим согражданам строить свой бизнес уже на родине и, тем самым, позитивно влиять на экономику Кыргызстана.

"Я бы хотела обратить внимание на то, что в основном кыргызские предприниматели, трудовые мигранты работают в нишах обслуживания - это гостиничный сервис и другие направления. Также большинство, именно количественно, задействованы на базарах. То есть занимаются экспортно-импортными поставками. И в этом контексте, безусловно, огромный рынок России в сравнении с Кыргызстаном дает возможность кыргызским трудовым мигрантам хороший опыт с точки зрения построения бизнеса, организации бизнес-цепочек. Я думаю, что многие, кто заработал свой капитал открыли малые и средние предприятия на родине. Например, кафе и рестораны, кто-то вложился в гостиничный бизнес, туризм. Особенно те, кто уезжал из сел, у себя на малой родине практикуют инвестиции в развитие местного сообщества. Открывают гостевые дома, гостиницы, туристические зоны отдыха и т.д.. Многие кто работал в торговле научились правильно работать с маркетинговыми инструментами и перешли на маркетплейсы. То есть они перешли на новый уровень и работают не только с РФ, но и другими странами", - говорит экономический эксперт Нургуль Акимова.

Влияние трудовой миграции на жизнь людей, конечно, лучше всего иллюстрируют истории граждан Кыргызстана, добившихся успеха в России. К примеру, Жазгуль Джумагулова, приехав в Москву, устроилась на первую доступную работу - уборщицей в ресторан быстрого питания. Затем она перешла на позицию кассира на этой же точке общепита. Четыре года женщина усердно трудилась, поднималась по карьерной лестнице, а сегодня она должность заместителя директора ресторана.

При этом, кыргызстанка не остановилась на достигнутом. Она продолжает свой профессиональный рост, изучая стратегический менеджмент. Эту возможность Жазгуль получила, благодаря тому, что в России действует множество образовательных программ доступных мигрантам.

Не менее вдохновляющим примером является история Сардара Исмаилова. Мужчина получил образование в Московской консерватории имени П.И. Чайковского в 1990-х годах. Затем много лет он занимался организацией концертов для российских звезд в Кыргызстане.

Сегодня он изменил карьерное направление. Сардар открыл в Москве магазин-столовую и занимается доставкой готовой еды. Помимо этого, Сардар приобрел белорусскую франшизу и развивает в двух российских городах интеллектуальную викторину "МозгоБойня".

Эти истории успеха подчеркивают потенциал личностного и профессионального роста, которого кыргызские мигранты могут достичь в России. Политика открытых дверей в стране и возможности для самосовершенствования делают ее привлекательным местом для тех, кто стремится изменить свою жизнь к лучшему.