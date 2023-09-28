У жителя села Кара-Ой изъяли более 5 кг марихуаны

В ходе проведенных органами ГКНБ совместно с УСБНОН МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям оперативно-розыскных мероприятий, направленных на противодействие организованным преступным группировкам (ОПГ) и незаконному обороту наркотиков, 20 сентября 2023 года в одном из адресов села Кара-Ой Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области выявлены и изъяты 5 килограмм 190 граммов "марихуаны". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В настоящее время ведутся следствие и соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.