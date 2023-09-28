Погода
$ 88.54 - 88.76
€ 93.65 - 94.65

У жителя села Кара-Ой изъяли более 5 кг марихуаны

139  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ходе проведенных органами ГКНБ совместно с УСБНОН МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям оперативно-розыскных мероприятий, направленных на противодействие организованным преступным группировкам (ОПГ) и незаконному обороту наркотиков, 20 сентября 2023 года в одном из адресов села Кара-Ой Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области выявлены и изъяты 5 килограмм 190 граммов "марихуаны". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В настоящее время ведутся следствие и соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432547
Теги:
ГКНБ, Иссык-Кульская область, марихуана
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  