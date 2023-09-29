В Бишкеке муниципальная инспекция продолжает проверять бани

Сотрудники Муниципальной инспекции по контролю за благоустройством мэрии города Бишкек, Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР совместно с МАБ №14 проверили 8 бань, расположенных на улицах Жибек Жолу, Кулиева и Павлова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В ходе проверки не зафиксировано случаев сжигания запрещенных предметов, а в частных домах баню отапливают углем и дровами. Также в ходе проверки проведена разъяснительная работа и вручены уведомления о недопущении сжигания вредных веществ.

Муниципальная инспекция напоминает, сжигание вредных веществ влечет за собой штраф по части 3 статьи 115 кодекса "О правонарушениях" от 7 тысяч 500 до 23 000 сомов.