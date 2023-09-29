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В Бишкеке муниципальная инспекция продолжает проверять бани

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Сотрудники Муниципальной инспекции по контролю за благоустройством мэрии города Бишкек, Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР совместно с МАБ №14 проверили 8 бань, расположенных на улицах Жибек Жолу, Кулиева и Павлова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В ходе проверки не зафиксировано случаев сжигания запрещенных предметов, а в частных домах баню отапливают углем и дровами. Также в ходе проверки проведена разъяснительная работа и вручены уведомления о недопущении сжигания вредных веществ.

Муниципальная инспекция напоминает, сжигание вредных веществ влечет за собой штраф по части 3 статьи 115 кодекса "О правонарушениях" от 7 тысяч 500 до 23 000 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/432555
Теги:
мэрия, Бишкек
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