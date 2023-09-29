Как сломанный лифт ломает жизни и судьбы

Дом номер 77 в микрорайоне "Джал" резко выделяется среди прочих многоэтажек. Бросается в глаза своей неухоженностью. Ободранный фасад, неаккуратно застекленные лоджии, обшарпанные подъезды с непронумерованными квартирами…

В принципе ничего удивительного. Примерно две трети жильцов – квартиранты. Которым, как и любым временщикам, нет никакого дела до благоустройства чужого жилья.

Это, впрочем, даже не самое страшное. Гораздо страшнее то, что в доме не работает лифт.

Если вы молодой и пышущий здоровьем человек, к тому же живущий не выше пятого этажа, - это тоже не проблема. А если вы живете на седьмом, да еще и не встаете с инвалидного кресла?..

Сергей Еременко много лет страдает рассеянным склерозом в тяжелой форме. Самостоятельно передвигаться не может. Пока работал лифт, получалось спускаться на улицу – после прогулки он чувствовал себя лучше. Когда лифт остановился, первое время друзья ухитрялись как-то выносить-вывозить его из дома. Теперь Сергей весь день (мать на работе) заперт в однокомнатной квартире с двумя котами.

Лифт замер в 2017 году. Шесть лет назад. С тех пор жильцы дома (те, которые не квартиранты и которым не все равно) тщетно пытаются его запустить. Лифт, говорят специалисты, свое отжил и отработал. Что делать? Неизвестно.

Дом сдан в эксплуатацию в 1996 году как малосемейное общежитие от "Кыргызавтомаша". Именно тогда сюда въехала мать Сергея. "Непонятки", рассказывает, начались буквально с первого дня. Сначала крохотные квартиры раздавали бесплатно, потом заставили их выкупить; ходили слухи, что около половины (если не больше) дома принадлежит Алмазбеку Атамбаеву (имевшему тогда к "Автомашу" самое прямое и непосредственное отношение), потом эти слухи опроверглись; несколько лет, опять же, не работал лифт – но тогда это не казалось катастрофой. При молодости и здоровье – отчего же не побегать пешком на седьмой этаж и обратно?

А вот шесть лет назад началась настоящая беда. Самая страшная с тех пор, как Сергею поставили грозный диагноз.

Казалось бы – все предельно ясно и просто. Лифт сломался, надо его ремонтировать. Вопрос: кто именно должен этим заниматься? Организации затеяли спор о том, на чьем балансе этот механизм находится.

Судя по квитанциям на оплату, собственник – МП "Бишкеклифт". Именно от его имени квитанции жильцам приходят. Однако мэрия в лице "Бишкеклифта" от дома (и, соответственно, от лифта) открестилась. Послала жильцов в ОАО "Кыргызлифт", попутно объяснив, что это фирма частная, так что тоже ничем им помогать не обязана. По крайней мере бесплатно.

Потом инстанции, куда обращались заинтересованные квартировладельцы, и вовсе договорились до того, что лифт – их личная собственность. Следовательно, ремонтировать его (если он вообще подлежит ремонту, может, его и вовсе надо менять на новый) должны сами жильцы. За свои деньги. А это по калькуляции, составленной тем же "Кыргызлифтом" еще в 2017 году, ни много ни мало – 320 тысяч сомов. В лучшем случае. По минимуму.

Сейчас же, напомним, год уже 2023-й. Во сколько раз выросла стоимость материалов и работ? В том-то и дело. Жильцы на косметический ремонт подъезда долгое время деньги собрать не могут, а тут – лифт…

Да и с каких, интересно, пор лифт стал собственностью жильцов дома? Действительно, есть постановление Бишкекского горкенеша еще от 2010 года о передаче лифтового оборудования в общую долевую собственность владельцам жилых и нежилых помещений многоэтажных домов. Но передаваться в собственность оно должно не просто так, а после целой серии необходимых процедур. После подписания кучи заключений самых разных организаций, после общего собрания собственников жилья с обязательным протоколом. После того как лифт пройдет модернизацию и капитально-восстановительный ремонт и будет принят Гостехнадзором.

Где это все? Никто из старожилов не припомнит, чтобы что-нибудь подобное проводилось.

Сергей через соцсети обращался к депутату Дастану Бекешеву. Тот честно пытался помочь. Отправлял запросы. Ничего не добился. Воз (в смысле лифт) и ныне там. На месте. Стоит. Лишая человека единственной радости в жизни – хотя бы раз в неделю выбираться на улицу. Лишая возможности получать вовремя квалифицированную медицинскую помощь (а она ему требуется все чаще и чаще). Врачи, конечно, давали клятву Гиппократа, но не предполагали, что им придется бегать с оборудованием на седьмой этаж по крутой лестнице.

Многие кыргызские ведомства работают по принципу "Спасение утопающих – дело рук самих утопающих". Отмахиваются и предлагают таким, как Сергей, в подобных случаях поменять квартиру и переехать на первый этаж. Интересно было бы посмотреть, как это получится. Кто, интересно, в здравом уме переселится из благоустроенной квартиры на первом этаже на седьмой этаж малосемейки без лифта?

В общем, замкнутый круг. И разомкнуть его не представляется возможным… Или возможность все-таки есть?

На сайт администрации президента мать Сергея, кстати, тоже писала. Обещали дать ответ в трехдневный срок. Было это еще в апреле…