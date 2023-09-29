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Немецкая компания "Knauf" и КР подписали меморандум о сотрудничестве

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- Назгуль Абдыразакова
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Национальным агентством по инвестициям при президенте КР и компанией "Knauf" был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

По ее данным, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Берлин встретился с руководством крупной производственной компании "Knauf".

Глава государства с удовлетворением отозвался о представленной возможности обсудить вопросы сотрудничества компании "Knauf" с Кыргызстаном, а также их намерению открыть в стране завод по производству строительных материалов.

Как отметил Садыр Жапаров, строительная индустрия имеет стратегическую важность для инфраструктурного развития Кыргызстана и достижения его экономических целей. В текущих реалиях, когда в Кыргызстане происходит строительный бум, данная сфера приобретает особую актуальность в нашей стране.

Президент подчеркнул, что с момента вступления его в должность главы государства, перед отраслевыми государственными органами им были поставлены конкретные задачи по активному привлечению иностранных инвестиций в экономику страны, обеспечению их безопасности и защиты.

Садыр Жапаров акцентировал, что сегодня государство создает все необходимые условия для сбалансированного сочетания финансовой привлекательности и уверенности в надежности инвестиционного климата. Кыргызстан заинтересован во вхождении в страну крупных компаний Германии, таких как "Knauf".

Кроме того, глава государства с удовлетворением отметил соотечественника Александра Блюмхардта, который будет непосредственным участником реализации проекта в Кыргызстане.

По итогам встречи состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям при президенте КР и компанией "Knauf".

Справка: "Knauf" - один из ведущих производителей строительных материалов и строительных систем в Европе и за ее пределами. Компания представлена более чем в 90 странах и управляет более чем 80 компаниями по производству необработанного камня и более чем 300 заводами на всех пяти континентах. Объем годового оборота компании составляет около 15 млрд евро.

Компания "Knauf" активно осуществляет свою деятельность в странах СНГ. В центрально-азиатском регионе компания начала работать в 2001 году.


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URL: https://www.vb.kg/432571
Теги:
Германия, сотрудничество, Кыргызстан
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