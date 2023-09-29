Погода
$ 88.66 - 88.76
€ 93.65 - 94.65

Акыйкатчы выявила нарушения в ошском СИЗО

306  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева в рамках рабочего визита в Ош и Ошскую область посетила СИЗО-5 в городе Оше. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, акыйкатчы в сопровождении руководства СИЗО-5 ознакомилась с условиями содержания заключенных в данном закрытом учреждении.

В момент посещения омбудсменом в данном учреждении находилось 367 заключенных, всего - 500 мест.

При выборочном осмотре камер выявлено, что в одной камере, рассчитанной на четырёх человек, находились 8 заключенных.

Акыйкатчы показали все блоки закрытого учреждения, где находятся заключенные. В блоке для ПЛС не было никого - заключенные недавно были этапированы.

Акыйкатчы вместе с руководством СИЗО-5 выборочно заходила в камеры и разговаривала с заключенными об их правах.

В целом заключенные не жаловались на условия содержания. Но просили защитить их права в суде.

Везде камерах ощущалась сырость, здание СИЗО-5 очень старое и обветшалое. По итогам обхода камер акыйкатчы и руководство СИЗО-5 обсудили данные проблемы.

"Как известно, здание СИЗО-5 старое, оно было построено 1890-х годах, здесь содержался еще сын Алымбека датки Камчыбек", - сообщили сотрудники учреждения акыйкатчы.

Джамиля Джаманбаева призывает кабинет министров ускорить решение вопроса о дислокации СИЗО-5 за пределы города.

"Условия содержания заключенных в СИЗО-5 не соответствуют установленным требованиям. Это нарушение прав человека. В этой связи настоятельно рекомендую ускорить работу по строительству нового здания СИЗО-5 за чертой города", - заявила омбудсмен.

По данным официальных органов, это закрытое учреждение включено в список объектов, которые необходимо перенести за город. В настоящее время прорабатывается вопрос о выборе места, где будет выстроен новый следственный изолятор.

Далее омбудсмен посетила ИВС УВД города Оша для ознакомления с условиями содержания заключенных. ИВС находится в цокольном этаже УВД.

Одна из задержанных женщин, которая представилась адвокатом, пожаловалась на нарушение ее прав.

Ее задержали по статье "Хулиганство". Акыйкатчы выслушала ее жалобу и долго вела с ней беседу.

Сотрудники ИВС сообщили, что ее доставили за полчаса до момента посещения омбудсменом ИВС. В других камерах задержанные не жаловалась на условия содержания. Руководитель УВД города Оша рассказал акыйкатчы о мерах, принимаемых для обеспечения соблюдения прав граждан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432572
Теги:
Ошская область, права человека, акыйкатчы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  