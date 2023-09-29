Акыйкатчы выявила нарушения в ошском СИЗО

Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева в рамках рабочего визита в Ош и Ошскую область посетила СИЗО-5 в городе Оше. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
По ее данным, акыйкатчы в сопровождении руководства СИЗО-5 ознакомилась с условиями содержания заключенных в данном закрытом учреждении.
В момент посещения омбудсменом в данном учреждении находилось 367 заключенных, всего - 500 мест.
При выборочном осмотре камер выявлено, что в одной камере, рассчитанной на четырёх человек, находились 8 заключенных.
Акыйкатчы показали все блоки закрытого учреждения, где находятся заключенные. В блоке для ПЛС не было никого - заключенные недавно были этапированы.
Акыйкатчы вместе с руководством СИЗО-5 выборочно заходила в камеры и разговаривала с заключенными об их правах.
В целом заключенные не жаловались на условия содержания. Но просили защитить их права в суде.
Везде камерах ощущалась сырость, здание СИЗО-5 очень старое и обветшалое. По итогам обхода камер акыйкатчы и руководство СИЗО-5 обсудили данные проблемы.
"Как известно, здание СИЗО-5 старое, оно было построено 1890-х годах, здесь содержался еще сын Алымбека датки Камчыбек", - сообщили сотрудники учреждения акыйкатчы.
Джамиля Джаманбаева призывает кабинет министров ускорить решение вопроса о дислокации СИЗО-5 за пределы города.
"Условия содержания заключенных в СИЗО-5 не соответствуют установленным требованиям. Это нарушение прав человека. В этой связи настоятельно рекомендую ускорить работу по строительству нового здания СИЗО-5 за чертой города", - заявила омбудсмен.
По данным официальных органов, это закрытое учреждение включено в список объектов, которые необходимо перенести за город. В настоящее время прорабатывается вопрос о выборе места, где будет выстроен новый следственный изолятор.
Далее омбудсмен посетила ИВС УВД города Оша для ознакомления с условиями содержания заключенных. ИВС находится в цокольном этаже УВД.
Одна из задержанных женщин, которая представилась адвокатом, пожаловалась на нарушение ее прав.
Ее задержали по статье "Хулиганство". Акыйкатчы выслушала ее жалобу и долго вела с ней беседу.
Сотрудники ИВС сообщили, что ее доставили за полчаса до момента посещения омбудсменом ИВС. В других камерах задержанные не жаловалась на условия содержания. Руководитель УВД города Оша рассказал акыйкатчы о мерах, принимаемых для обеспечения соблюдения прав граждан.