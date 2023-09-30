В Кыргызстане китайские врачи провели 600 бесплатных глазных операций. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, 29-сентября в Ошской межобластной объединенной клинической больнице прошла церемония закрытия проекта "Экспресс Здоровье: яркое путешествие", в рамках которого с 18 по 29 сентября более 300 кыргызстанцам проведены операции по удалению катаракты.

Церемония прошла с участием министра здравоохранения КР Алымкадыра Бейшеналиева, чрезвычайного и полномочного посла КНР в Кыргызстане г-жи Ду Дэвень, заместителя полномочного представителя президента КР в Ошской области Эрниса Толтоева и др. гостей.

Начиная с 12 сентября этого года команда проекта "Экспресс здоровье" сосредотачивала свои усилия на помощи пациентам, страдающим катарактой и испытывающим трудности со зрением.

В течение 10 дней команда проекта провела бесплатные операции по удалению катаракты 338 пациентам из трех областей: Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской. Осмотрены около 100 пациентов. Каждый этап операции проводился с использованием современных медицинских технологий и под строгим контролем опытных хирургов-офтальмологов.

В завершении мероприятия руководитель проекта г-жа Гуо Леи вручила сертификат о передаче офтальмологических оборудований директору ОМОКБ на сумму более 8 млн сомов. Такие оборудования как, щелевая лампа, АВ сканер, кератометр, бесконтактный тонометр и асферические линзы.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев выразил благодарность правительству Китайской Народной Республики за вклад, который оказывается системе здравоохранения Кыргызской Республики. Он подчеркнул свою уверенность в дальнейшем развитии дружественных отношений между двумя странами и укреплении взаимной поддержки в области здравоохранения.

Проект "Экспресс здоровье" не только восстановил зрение, но и вернул пациентам радость жизни и надежду на будущее. Этот медицинский проект стал примером и доказательством того, что совместные усилия могут привести к значимым изменениям в жизни людей.

Справка: в рамках проекта операции по удалению катаракты были проведены 600 кыргызстанцам, из которых 300 операций были выполнены в городе Бишкек, а остальные 300 - в Оше.