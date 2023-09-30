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В южных областях Кыргызстана будут организованы государственные аптеки

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В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях будут организованы государственные аптеки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, 29 сентября в рамках рабочего визита в Ошскую область министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев ознакомился с работой организаций здравоохранения города Ош и Ошской области, по итогам которого, в целях обеспечения население качественными и доступными лекарствами по низкой цене, поручил начать работы по организации государственных аптек в государственных организациях здравоохранения. Он подчеркнул, что открытие государственных аптек – это путь решения проблем населения, связанного с лекарственным обеспечением.

Министр дал поручение создать государственные аптечные сети: две в городе Ош, по одной государственной аптеке в центрах Кара-Суйского, Ноокатского, Каракульджинского, Узгенского и Араванского районов Ошской области; одну аптеку в городе Джалал-Абад, по одной государственной аптеке в Базар-Коргонском, Токтогульском, Ноокенском районе, в г.Кочкор-Ата Джалал-Абадской области. А также по одной государственной аптеке в Баткенском, Кадамжайском, Лейлекском районах, городах Кызыл-Кия, Сулюкту Баткенской области.

Он призвал руководителей учреждений здравоохранения вести работу в приоритетном направлении, которое позволит решить проблемы населения.


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URL: https://www.vb.kg/432580
Теги:
лекарства, Кыргызстан, здоровье, аптека, Минздрав
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