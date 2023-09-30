Ли Вонджэ: Посольство приложит все усилия для укрепления наших отношений

Посольство Республики Корея в Бишкеке устроило торжественный прием по случаю Национального Дня основания Республики Корея.

На торжестве в честь этой важной даты царила светлая, праздничная атмосфера, у всех гостей было приподнятое настроение. А друзей, судя по количеству приглашенных, у Республики Корея в нашей стране немало. Среди них – политики, ученые, бизнесмены, врачи, представители госструктур, корейской диаспоры, общественных организаций – все те люди, которые вносят вклад в развитие дружеских и деловых кыргызско-корейских отношений.

Начался праздник под ритмы барабанов, которые считаются основой основ корейской музыкальной культуры. Их ритмы - неотъемлемая часть национальных торжеств. Корейцы верят, что эти магические звуки разгоняют злых духов и призывают силы добра. С их помощью люди обращались к высшим силам, просили о богатом урожае. Поэтому в Республике Корее это больше, чем музыка, скорее, - ритуал. В мощных звуках барабанных ритмов действительно есть что-то гипнотическое. Кстати, в этом году, как сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Кыргызстане Ли Вонджэ, национальный праздник совпадает с другим не менее любимым и важным в стране праздником Чхусок – Днем урожая и поминовения предков.

- Сегодня, 29 сентября, в Республике Корея отмечается также большой праздник – Чхусок. В этот осенний день мы приносим свое благодарение за обильный урожай. Считаю значимым тот факт, что этот прием пришелся как раз на праздник Чхусок. И хочу пожелать, чтобы здоровье и счастье всегда царили в ваших домах, - искренне пожелал господин посол гостям.

- Около17 тысяч этнических корейцев, а также более 1000 граждан Южной Кореи, проживающих в Кыргызстане, и около 7 тысяч кыргызстанцев, проживающих в Корее, стали прочной опорой для развивающихся отношений между двумя странами. Посольство также со своей стороны приложит все усилия, чтобы отношения между двумя странами стали еще более тесными. Уверен, что все присутствующие здесь гости проявят еще больший интерес к развитию двусторонний отношений, - сказал он.

В этом году, как отметил Ли Вонджэ, была увеличена квота по системе выдачи разрешений на трудоустройство до 2700 человек. А также ведется работа по расширению дополнительных отраслей для трудоустройства граждан Кыргызстана. Ожидается, что благодаря этому обмен трудовыми ресурсами между двумя странами значительно увеличится.

По словам Ли Вонджэ, активное развитие получило также обучение корейскому языку через Центр образования Республики Корея в Бишкеке и институты Седжон. Значительно увеличилось и количество корейских туристов, посещающих Кыргызстан.

- После открытия странового офиса Корейского агентства по международному сотрудничеству (КОICA) в 2015 году правительство Республики Корея в 2021 году включило Кыргызстан в список приоритетных стран в рамках программы официальной помощи в целях развития и расширяет сотрудничество в рамках этой программы в таких ключевых отраслях, как государственное управление, сельское хозяйство и рыболовство, окружающая среда, здравоохранение и гигиена, - отметил господин посол.

- 20 сентября этого года на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке президент Республики Корея Юн Сок Ель провел встречу с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. Стороны договорились и дальше активно развивать сотрудничество между нашими странами, - сказал посол Ли Вонджэ.

Как известно, в прошлом году Республика Корея и Кыргызская Республика отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Одной из национальных целей нынешнего правительства Республики Корея является становление в качестве "Глобального стержневого государства", страна вносит свой вклад в обеспечение свободы, мира и процветания. "В связи с этим правительство Республики Корея придает большое значение отношениям дружбы и сотрудничества со странами Центральной Азии, в частности с Кыргызстаном. Мы полны решимости продолжать развивать эти отношения и в будущем", - добавил Ли Вонджэ.

По словам заместителя председателя кабмина Кыргызстана Эдиля Байсалова, за тридцать лет установления дипломатических отношений между нашими странами сложились крепкие партнерские связи практически во всех сферах, значительно увеличился объем торговли, укрепились и гуманитарные связи. Все больше корейских компаний хотят сотрудничать с нашей страной.

- Мы и дальше будем укреплять фундамент для развития двусторонних отношений, стремиться к тому, чтобы наше сотрудничество последовательно углублялось и развивалось, а двусторонние отношения стали более зрелыми, - отметил Эдиль Байсалов.

За это посол Ли Вонджэ и Эдиль Байсалов подняли бокалы!

И какой же праздник без корейских танцев, которые поражают грациозной красотой и разнообразием, содержат множество сложных элементов и движений! Гостей порадовали одним из наиболее изысканных корейских танцев – танцем с веерами.