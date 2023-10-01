Сегодня в Бишкеке пройдет концерт австрийского ситариста

Сегодня в Национальной библиотеке имени А. Осмонова пройдет концерт "Музыка покоя" ситариста Канала Ауэр из Австрии. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, Канала Ауэр уже более 20 лет исполняет одухотворенные мелодии, выступая с концертами по всему миру и читает лекции о музыке души и ее преображающей силе.

Его проникновенная и динамичная игра на ситаре создает глубокую атмосферу, которая позволяет слушателю легко войти в пространства радости и спокойствия.

Вход свободный, по предварительной регистрации Начало в 16-00.