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В Оше более 3000 человек приняли участие в легкоатлетическом забеге

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- Назгуль Абдыразакова
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На центральной площади Оша 30 сентября состоялся осенний массовый легкоатлетический забег, приуроченный ко Дню города. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, забег состоялся на четырех дистанциях: 400, 500, 1500, 2200 метров.

Легкоатлетический забег разделен на 16 возрастных категорий.

Участникам, занявшим первые и призовые места, вручены медали, почетные грамоты и ценные подарки от Ошского городского комитета по физической культуре и спорту.

В спортивном мероприятии приняли участие более 3000 человек в возрасте от 14 до 67 лет (мужчины) и от 14 до 60 лет (женщины).


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URL: https://www.vb.kg/432591
Теги:
легкая атлетика, Ош, праздник, забег
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