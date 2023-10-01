Япония заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Налоговой службой КР

Председатель Государственной налоговой службы Кыргызской Республики Алтынбек Абдувапов встретился с японской делегацией во главе с заместителем министра финансов Японии Масато Канда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече стороны обсудили результаты проекта "Улучшение системы развития человеческих ресурсов ГНС", который был реализован Налоговой службой совместно Японским агентством международного сотрудничества (JICA).

Приветствуя делегацию из Японии, глава Налоговой службы А.Абдувапов выразил благодарность за возможность дистанционного обучения специалистов ГНС. Он подчеркнул, что продукты, созданные в рамках тесного двустороннего сотрудничества, и оказанная техническая помощь со стороны JICA способствуют достижению современных целей и задач в области налоговой системы, ориентированной на цифровизацию.

Алтынбек Абдувапов также отметил своевременность и актуальность создания системы дистанционного обучения, которая позволяет закрепить базовые знания для новых сотрудников ГНС и повысить квалификацию действующих сотрудников.

В свою очередь, заместитель министра финансов Японии Масато Канда высоко оценил результаты проекта и подчеркнул важность подготовки квалифицированных специалистов. По его словам, на сегодняшний день справедливое налогообложение – один из важнейших аспектов демократических принципов во всем мире.

Напомним, что кыргызско-японский трехлетний проект по улучшению системы развития кадрового потенциала ГНС реализован с целью развития кадрового потенциала налоговой службы и повышения налоговой грамотности населения посредством внедрения дистанционного/электронного обучения.

Благодаря проекту сотрудники Налоговой службы повышают свою квалификацию при помощи смартфонов, ноутбуков и персональных компьютеров без отрыва от работы и при минимальных временных затратах. А также созданы анимационные ролики на тему налоговой грамотности для школьников, а также оборудована студия для подготовки учебных аудио- и видеоуроков.

В условиях глобального перехода на цифровые инструменты, специалисты Налоговой службы должны обладать высокоэффективными навыками и знаниями в сфере налогового администрирования. В связи с этим, японская сторона выразила интерес к дальнейшему сотрудничеству с Государственной налоговой службой.