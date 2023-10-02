Зеленский це не Бандера

Начиная в феврале прошлого года специальную военную операцию, Россия заявила, что ее цель – денацификация Украины. Путина тогда подняли на смех: какие нацисты могут быть в Украине? Откуда? Все нацисты уничтожены в ходе второй мировой войны (которая для Украины, как и для России, была Великой Отечественной). Во главе Украины стоит Владимир Зеленский. Еврей. Представитель народа, который больше других пострадал от нацизма и фашизма. Разве допустит потомок тех, кого гитлеровцы уничтожали особенно варварски и беспощадно, разгул нацизма во вверенном ему государстве?!

Сначала подняли на смех. Потом стало не до смеха – по крайней мере украинцам. Но недоумение с возмущением остались. Фашистом и "Путлером" стали называть уже президента России, а россиян, по аналогии с фашистами, – рашистами.

Возгласы о том, что никакого нацизма в Украине нет, раздавались так часто и так громко, что даже те, кто поначалу вроде бы поддерживал Путина, начали сомневаться… И вот 22 сентября все встало на свои места. Один-единственный случай четко показал, кто есть кто.

Президент Зеленский выступал в канадском парламенте. И тут вдруг раздались аплодисменты: присутствующие приветствовали приглашенного на заседание 98-летнего Ярослава Гунько – ветерана дивизии Ваффен-СС "Галичина", который под фамилией Гунка (или Хунка) припеваючи проживает в Канаде. Рукоплескал фашисту и сам еврей Зеленский. Особенно когда Энтони Рота, спикер палаты общин, представил дедушку как "украинско-канадского ветерана, который боролся за независимость Украины и продолжает поддерживать войска".

Каким именно образом Гунько боролся за украинскую независимость? Подразделение СС "Галичина" официально признавалось на Нюрнбергском процессе участником геноцида евреев, поляков, цыган и мирного советского населения. Сформировалась дивизия в основном из изменников родины (больше половины – этнические украинцы). Под дулами автоматов в эту дивизию никто не вступал: все вояки горели желанием участвовать в самых жестоких и изощренных преступлениях против мирных граждан: пытали и убивали детей и женщин, зверски издевались над пленными, заживо сжигали целые деревни. По свидетельству очевидцев, жестокость этих коллаборантов сбивала с толку даже самих немцев.

Польша утверждает, что каратели "Галичины" причастны к убийству 120 тысяч поляков. Евреи же точное число жертв укронацистов подсчитать не могут по сей день.

Именно лозунги "Галичины" сегодня превратились в девизы современных украинских нацистов… Которых как бы нет.

"Нам было странно, чего они бежали перед цивилизованными немцами", - рассказывал сам Гунько в своих опубликованных уже в наши дни воспоминаниях, имея в виду евреев. И сейчас этот старик не понял, откуда взялась такая "жестокость", которая обрушилась на него со всех сторон после 22 сентября.

Триумфальное появление в парламенте Канады престарелого военного преступника слегка ошарашило даже украинских журналистов: "Почему украинцев в очередной раз выставляют терпилами и фашистами на радость Кремлю?!" А никто вас такими не выставляет – кроме вашего же собственного президента.

Можно только представить, сколько раз перевернулся в гробу героический дед Владимира Зеленского, пока его продавшийся с потрохами внук аплодировал фашиствующему кумиру западных украинцев…

25 сентября спикер палаты общин, пригласивший на заседание "героя", извинился и ушел в отставку. Две канадские еврейские организации заявили, что "глубоко обеспокоены чествованием в парламенте Канады ветерана дивизии СС, участвовавшей в геноциде евреев". Экс-премьер-министр Польши Беата Шидло в соцсетях удивилась: "Неужели украинский президент не догадывался, что делал 98-летний "украинский герой" во время второй мировой войны?" Официальные лица Польши озаботились экстрадицией "героя-ветерана". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое отношение к памяти "неряшливым", отметив, что многие западные страны "вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время войны"…

Самого Зеленского западные друзья в очередной раз попытались выставить невинной овечкой, которую "не предупредили" о таком сюрпризе и которой "не рассказали", чем именно прославился этот "борец за свободу Украины". Только в невинность Владимира Александровича уже мало кто верит.

Своей крайне интересной политикой президент Украины не только лишил свою страну части территорий, но и расколол оставшееся на два непримиримых лагеря. В то время как восточные украинцы играют роль пушечного мяса, отлавливаются на улицах и "добровольно мобилизуются", большинство западенцев (те самые идейные бандеровцы) продолжают жить спокойной и размеренной жизнью. Кто ж их мобилизует, они же памятники! Памятники собственным дедам и прадедам - однополчанам Ярослава Гунько и тем страшным делам, которые те творили.

Тронуть их президент, с одной стороны, по понятным причинам опасается. С другой стороны – как показывают недавние события, испытывает к ним особое уважение.

Так ли уж не прав был Путин, начиная СВО с целью денацификации Украины?

Кстати о Канаде. За свою послевоенную историю она всего нескольких военных преступников решилась депортировать. Но никто из них депортации и справедливого наказания так и не дождался: все скончались у себя дома от естественных причин. Вот и в этом случае – обеспокоенность общественности вызвал лишь тот факт, что фашиста позвали в парламент и встретили бурными овациями. А то, что он столько лет жил и благоденствовал, вместо того чтобы вернуться на места своих преступлений и предстать перед судом, - никого в Канаде особо не возмутило.

Канада – она такая… Не вся поголовно, конечно. Но кыргызстанцы отлично помнят ее кипучую деятельность на "Кумторе". Сколько кыргызского золота выкачано и вывезено из страны, сколько иностранных бизнесменов обогатились за наш счет! А изнасилованная экология до сих пор не может до конца оправиться. Разве есть принципиальная разница между убийством людей на войне – и медленным их умерщвлением на фоне загубленной, отравленной природы? Оправдало канадское правительство тех, кто своевольно распоряжался кыргызскими недрами – оправдывает и беглых гитлеровцев, и тех нынешних украинских "ненацистов", от имени которых вещает в канадском парламенте пан Зеленский.