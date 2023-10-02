Погода
$ 88.57 - 88.76
€ 93.02 - 94.02

Зеленский це не Бандера

1132  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Начиная в феврале прошлого года специальную военную операцию, Россия заявила, что ее цель – денацификация Украины. Путина тогда подняли на смех: какие нацисты могут быть в Украине? Откуда? Все нацисты уничтожены в ходе второй мировой войны (которая для Украины, как и для России, была Великой Отечественной). Во главе Украины стоит Владимир Зеленский. Еврей. Представитель народа, который больше других пострадал от нацизма и фашизма. Разве допустит потомок тех, кого гитлеровцы уничтожали особенно варварски и беспощадно, разгул нацизма во вверенном ему государстве?!

Сначала подняли на смех. Потом стало не до смеха – по крайней мере украинцам. Но недоумение с возмущением остались. Фашистом и "Путлером" стали называть уже президента России, а россиян, по аналогии с фашистами, – рашистами.

Возгласы о том, что никакого нацизма в Украине нет, раздавались так часто и так громко, что даже те, кто поначалу вроде бы поддерживал Путина, начали сомневаться… И вот 22 сентября все встало на свои места. Один-единственный случай четко показал, кто есть кто.

Президент Зеленский выступал в канадском парламенте. И тут вдруг раздались аплодисменты: присутствующие приветствовали приглашенного на заседание 98-летнего Ярослава Гунько – ветерана дивизии Ваффен-СС "Галичина", который под фамилией Гунка (или Хунка) припеваючи проживает в Канаде. Рукоплескал фашисту и сам еврей Зеленский. Особенно когда Энтони Рота, спикер палаты общин, представил дедушку как "украинско-канадского ветерана, который боролся за независимость Украины и продолжает поддерживать войска".

Каким именно образом Гунько боролся за украинскую независимость? Подразделение СС "Галичина" официально признавалось на Нюрнбергском процессе участником геноцида евреев, поляков, цыган и мирного советского населения. Сформировалась дивизия в основном из изменников родины (больше половины – этнические украинцы). Под дулами автоматов в эту дивизию никто не вступал: все вояки горели желанием участвовать в самых жестоких и изощренных преступлениях против мирных граждан: пытали и убивали детей и женщин, зверски издевались над пленными, заживо сжигали целые деревни. По свидетельству очевидцев, жестокость этих коллаборантов сбивала с толку даже самих немцев.

Польша утверждает, что каратели "Галичины" причастны к убийству 120 тысяч поляков. Евреи же точное число жертв укронацистов подсчитать не могут по сей день.

Именно лозунги "Галичины" сегодня превратились в девизы современных украинских нацистов… Которых как бы нет.

"Нам было странно, чего они бежали перед цивилизованными немцами", - рассказывал сам Гунько в своих опубликованных уже в наши дни воспоминаниях, имея в виду евреев. И сейчас этот старик не понял, откуда взялась такая "жестокость", которая обрушилась на него со всех сторон после 22 сентября.

Триумфальное появление в парламенте Канады престарелого военного преступника слегка ошарашило даже украинских журналистов: "Почему украинцев в очередной раз выставляют терпилами и фашистами на радость Кремлю?!" А никто вас такими не выставляет – кроме вашего же собственного президента.

Можно только представить, сколько раз перевернулся в гробу героический дед Владимира Зеленского, пока его продавшийся с потрохами внук аплодировал фашиствующему кумиру западных украинцев…

25 сентября спикер палаты общин, пригласивший на заседание "героя", извинился и ушел в отставку. Две канадские еврейские организации заявили, что "глубоко обеспокоены чествованием в парламенте Канады ветерана дивизии СС, участвовавшей в геноциде евреев". Экс-премьер-министр Польши Беата Шидло в соцсетях удивилась: "Неужели украинский президент не догадывался, что делал 98-летний "украинский герой" во время второй мировой войны?" Официальные лица Польши озаботились экстрадицией "героя-ветерана". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое отношение к памяти "неряшливым", отметив, что многие западные страны "вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время войны"…

Самого Зеленского западные друзья в очередной раз попытались выставить невинной овечкой, которую "не предупредили" о таком сюрпризе и которой "не рассказали", чем именно прославился этот "борец за свободу Украины". Только в невинность Владимира Александровича уже мало кто верит.

Своей крайне интересной политикой президент Украины не только лишил свою страну части территорий, но и расколол оставшееся на два непримиримых лагеря. В то время как восточные украинцы играют роль пушечного мяса, отлавливаются на улицах и "добровольно мобилизуются", большинство западенцев (те самые идейные бандеровцы) продолжают жить спокойной и размеренной жизнью. Кто ж их мобилизует, они же памятники! Памятники собственным дедам и прадедам - однополчанам Ярослава Гунько и тем страшным делам, которые те творили.

Тронуть их президент, с одной стороны, по понятным причинам опасается. С другой стороны – как показывают недавние события, испытывает к ним особое уважение.

Так ли уж не прав был Путин, начиная СВО с целью денацификации Украины?

Кстати о Канаде. За свою послевоенную историю она всего нескольких военных преступников решилась депортировать. Но никто из них депортации и справедливого наказания так и не дождался: все скончались у себя дома от естественных причин. Вот и в этом случае – обеспокоенность общественности вызвал лишь тот факт, что фашиста позвали в парламент и встретили бурными овациями. А то, что он столько лет жил и благоденствовал, вместо того чтобы вернуться на места своих преступлений и предстать перед судом, - никого в Канаде особо не возмутило.

Канада – она такая… Не вся поголовно, конечно. Но кыргызстанцы отлично помнят ее кипучую деятельность на "Кумторе". Сколько кыргызского золота выкачано и вывезено из страны, сколько иностранных бизнесменов обогатились за наш счет! А изнасилованная экология до сих пор не может до конца оправиться. Разве есть принципиальная разница между убийством людей на войне – и медленным их умерщвлением на фоне загубленной, отравленной природы? Оправдало канадское правительство тех, кто своевольно распоряжался кыргызскими недрами – оправдывает и беглых гитлеровцев, и тех нынешних украинских "ненацистов", от имени которых вещает в канадском парламенте пан Зеленский.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432599
Теги:
ВОВ, Германия, Канада, Украина, спецоперация
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  