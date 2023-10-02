Бишкекская милиция вернула владельцам украденные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 29 августа 2023 года в милицию обратился гражданин С.С. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 28 на 29 августа текущего года, находясь по улице Сыдыкова, неправомерно завладели автомашиной марки "Нива ВАЗ 21214". После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 211 (Угон автомототранспортного средства) УК Кыргызской Республики.

При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Р.Р., 1995 года рождения на территории Чуйской области.

Решением суда мужчина заключён под стражу на один месяц в СИЗО-1.

В рамках уголовного дела подозреваемый указал места, где находились ранее угнанные автомобили. В последующем, которые были изъяты и возвращены владельцам.

В настоящее время установлена его причастность в совершении аналогичных фактов преступлений.