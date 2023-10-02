За минувшую неделю на территории КР выявлено 18 998 нарушений ПДД

С 25 сентября по 1 октября 2023 года было выявлено 18 998 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

из них:

-222 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-271 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-42 незаконное затемнение стекол автомобиля;

-844 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-2717 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-5 случаев Автохулиганство;

- 5 167 случая превышения скоростного режима;

- 3 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 9727 факта нарушения других правил дорожного движения:

-1270 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.