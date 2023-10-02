За минувшую неделю на территории КР выявлено 18 998 нарушений ПДД

С 25 сентября по 1 октября 2023 года было выявлено 18 998 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.
из них:
-222 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-271 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-42 незаконное затемнение стекол автомобиля;
-844 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-2717 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-5 случаев Автохулиганство;
- 5 167 случая превышения скоростного режима;
- 3 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;
-кроме того, 9727 факта нарушения других правил дорожного движения:
-1270 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.