Президент Садыр Жапаров в Кочкорском районе открыл памятник Ормон Хану

Президент Садыр Жапаров сегодня, 2 октября, в селе Семиз-Бел Кочкорского района Нарынской области принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага Кыргызской Республики и открытия памятника Ормон Хану по случаю 230-летия со дня его рождения. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В поздравления главы государства говорится (свободный перевод):

"Дорогие соотечественники!

Дорогие жители Нарынской области!

Как вам известно, мы отпраздновали нашу государственную независимость в древнем городе Ош, у подножия горы Сулайман-Тоо мы подняли наш священный флаг, являющегося важнейшим символом свободы.

Сегодня наш флаг, который с древнейших времен до сегодняшних дней был великим символом государственности народа, мы поднимаем в Кочкоре, чтобы прославить нашу независимость, укрепить ее для следующих поколений.

Если наш флаг всегда будет развеваться высоко, то повысится гражданское чувство кыргызстанцев, и это будет каждый день напоминать нам о нашем долге перед предками! Теперь и соотечественники из Кочкора также могут гордиться нашим красным флагом, который величаво реет высоко над родной землей.

Будем надеяться, что найдется много предприимчивых, молодых людей, готовых пойти по стопам наших выдающихся предков, служивших народу, и по стопам наших спортсменов, недавно поднявших кыргызский флаг, под гимн страны за ее пределами.

Мы начали по-новому подходить к нашей богатой многовековой истории. Настало время вносить ясность и прославлять наших исторических деятелей, историю, которая на протяжении многих лет по ряду известных причин искажалась разными способами.

В богатой истории кыргызского народа было много выдающихся людей, объединявших народ под одним флагом, идущих вперед, рука об руку противостоявших врагу, защищали независимость народа.

Одному из которых сегодня к его 230-летию мы открываем памятник – Ормон Хан Ниязбек уулу, он занимает весомое место в истории Кыргызстана, его не могут обойти стороной кыргызские и казахские знатоки кыргызских родословий.

Историки говорят, что Ормон Хан был одним из бесстрашных правителей, продолжателей дел своих семи отцов. Считаю, что поговорка "Ниязбектин сегиз бек, телегейи тегиз бек", которая звучит в устах народа, показывает славу рода, породившего этого выдающегося баатыра.

В сложной ситуации XIX века Ормон Ниязбек уулу выступил с инициативой объединения кыргызских племен в единое ханство, был избран ханом, взяв на себя всю ответственность. Это событие – образование Кыргызского ханства – можно считать важнейшим событием в восстановлении кыргызской государственности. Вот почему смелый поступок нашего предка Ормон Хана в борьбе за независимость кыргызского народа должен быть оценен по достоинству.

Дорогие братья и сестры, давайте воздадим должное выдающимся сыновьям своего времени – предкам, внесшим вклад в защиту независимости и спасению нашей земли, прославив их имена.

Поздравляю всех вас с 230-летием великого предка Ормон Хана, высоко поднявшего наш флаг. Пусть всегда будет единство и сплоченность в нашем народе и мир на нашей земле! Пусть из народа выйдут сыновья, такие как Ормон Хан, которые будут заботиться о целостности нации и бороться за независимость!

Пусть Всевышний хранит наш суверенный Кыргызстан!"