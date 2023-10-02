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Кыргызстанец Улукбек Байзаков выиграл золото по автоспорту в Малайзии

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- Назгуль Абдыразакова
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Улукбек Байзаков, представляющий Кыргызский Республику выиграл золото на Чемпионате Азиатско-Тихоокеанского региона по автоспорту, в категории "автослалом", который состоялся 1-октября в г.Куала-Лумпур (Малайзия). Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, Улукбек является мастером спорта КР. Стоит отметить, сборная Кыргызстана по автомотоспорту впервые в истории приняла участие на чемпионате Азии и Тихоокеании. Всего на этих играх приняли участие сборные из 27 стран мира.


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URL: https://www.vb.kg/432609
Теги:
золото, Малайзия, Кыргызстан
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