В Бишкеке состоится I Аналитический курултай в Центральной Азии

При поддержке Управления политических и экономических исследований администрации президента Кыргызской Республики в городе Бишкек 7 октября состоится I Аналитический курултай в Центральной Азии - I международная конференция по бизнесу и системному анализу в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, сообщество бизнес-аналитиков Кыргызской Республики пригласило спикеров из Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Кипр, Республики Казахстан, которые готовы поделиться своим ценным опытом. Спикеры работали/работают в таких компаниях, как "Газпромнефть – Цифровые решения", "EPAM Systems", "Сбербанк", "Geek Brains", "Escalate", "ЮниКредит Банк", "VEB Technologies" и других организациях.

Отметим, что сообщество бизнес-аналитиков Кыргызской Республики было создано весной 2022 года и насчитывает более 400 участников. Сообщество провело более 10 бесплатных мероприятий, от докладов до практических мастер-классов и сессий.

Более подробную информацию можно получить по ссылке