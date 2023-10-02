Новый роуминг-партнёр О! – супервыгодная связь теперь и в Катаре

Катар стал 17-й страной, где действует выгодный тариф в роуминге "1 мегабайт – 1 сом" от Мобильного оператора О!, услуга предоставляется в сети Vodafone.

Экономичный интернет-тариф за границей от О! работает в таких странах, как Россия, Казахстан, Узбекистан, Турция, Китай, Саудовская Аравия, Таиланд, Вьетнам, Армения, Грузия, Беларусь, Испания, Бельгия, Дания, Люксембург, Кувейт.

Активируйте сервис перед поездкой. Подключение бесплатное, оплата только по факту использования интернет-трафика. Услуга не предполагает никакой абонентской платы, не нужно посещать офис оператора, достаточно набрать бесплатную команду *997#.

Хотите сэкономить ещё 10% – подключайте интернет-пакеты, так вы гарантированно уложитесь в запланированный бюджет.

Будьте на связи с родными и деловыми партнёрами. Пользуйтесь интернетом в привычном режиме, не вставляя и не вынимая SIM-карты. Подключайте интернет-роуминг в приложении "Мой О!" или наберите команду:

На что может хватить 1 МБ

1 мегабайт позволит вам написать примерно полсотни сообщений или поговорить пару минут в мессенджере. На всякий случай отключите автообновление приложений через мобильные данные, иначе ваш смартфон может самостоятельно выходить в интернет и обновлять их. Безусловно, фильмы и другие "тяжёлые" файлы лучше оставить "на потом".

Помощь за границей

Для удобства путешественников работают полезные команды на случай, если на балансе вообще не окажется средств. По этой ссылке вы узнаете, как отправить весточку родным. 24/7 доступна онлайн-поддержка О! по номеру WhatsApp 996 705 700 700. Стоимость пакетов указана с учетом НДС и НсП. Дополнительную информацию можно найти на сайте o.kg в разделе "Интернет-роуминг".

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