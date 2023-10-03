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В Бишкеке проходит международный форум учителей РФ и КР

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- Бермет Таалайбекова
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В Бишкеке проходит международный форум учителей РФ и КР. Об этом сообщает организатор мероприятия Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы.

Данное мероприятие проводится в рамках принятого на заседании Совета глав государств Содружества Независимых государств от 18 декабря 2020 года решения об объявлении 2023 года – годом русского языка как языка межнационального общения.

В рамках форума запланирована церемония открытия центров открытого образования на русском языке в городах Бишкек, Баткен и Каракол.

Также в рамках форума проводятся образовательные интенсивы для педагогов общеобразовательных организаций Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/432622
Теги:
Россия, русский язык, форум, Кыргызстан, учителя
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