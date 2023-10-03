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В Бишкеке пройдет выставка "Лики России. Россия в художественных образах"

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- Бермет Таалайбекова
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В Бишкеке откроется выставка "Лики России. Россия в художественных образах". Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, основу выставки составят работы московского художника Филиппа Москвитина и коллекции Екатеринбургского музейного центра "Гамаюн". Художественные образы, воплощённые в авторских полотнах, изделиях мастеров народных художественных промыслов, раскрывают человеческий потенциал России, её духовное, нравственное, интеллектуальное развитие.

Справка: Филипп Москвитин - художник, иконописец, монументалист, член-корреспондент Российской академии художеств, работает в направлении монументального искусства, иконописи, исторической живописи и портрета.

Открытие выставки состоится 5 октября в 11-00 в Русском доме в Бишкеке. Она продлится до 9 октября. Вход свободный.


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URL: https://www.vb.kg/432623
Теги:
выставка, Россия, Бишкек
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