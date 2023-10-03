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В Оше проходят мероприятия к Международному дню пожилых людей

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В рамках Международного дня пожилых людей в ходе объявленного месячника в городе Ош проводится ряд мероприятий по посещению на дому ветеранов ВОВ, тружеников тыла, социально уязвимых и нуждающихся пожилых и престарелых граждан. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в ходе мероприятий мэр города Ош Бакытбек Жетигенов, а также его заместители, сотрудники аппарата мэрии города Ош, руководители и представители городских и муниципальных учреждений и служб посетили на дому пожилых граждан и вручили им денежные премии и продуктовые пакеты.

В рамках указанного месячника со стороны муниципальных служб и городских организаций шефство взято над 400 социально уязвимыми пожилыми людьми.


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URL: https://www.vb.kg/432624
Теги:
Ош, пожилые люди
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