В Оше проходят мероприятия к Международному дню пожилых людей

В рамках Международного дня пожилых людей в ходе объявленного месячника в городе Ош проводится ряд мероприятий по посещению на дому ветеранов ВОВ, тружеников тыла, социально уязвимых и нуждающихся пожилых и престарелых граждан. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в ходе мероприятий мэр города Ош Бакытбек Жетигенов, а также его заместители, сотрудники аппарата мэрии города Ош, руководители и представители городских и муниципальных учреждений и служб посетили на дому пожилых граждан и вручили им денежные премии и продуктовые пакеты.

В рамках указанного месячника со стороны муниципальных служб и городских организаций шефство взято над 400 социально уязвимыми пожилыми людьми.