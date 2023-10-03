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Более 1600 жителей Каракола бесплатно обследовали урологи КРСУ

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- Нина Ничипорова
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Сотрудники кафедры урологии Кыргызско-Российского Славянского университета под руководством профессора Галины Чернецовой провели акцию "Неделя урологического здоровья" в городе Караколе.

Люди были удивлены и обрадованы, ведь к ним прибыла бригада высококвалифицированных врачей-урологов со своим оборудованием. А потому желающих пройти обследование, получить консультацию у профессионалов было много.

- Мы работали интенсивно - с утра до вечера и посмотрели более 1600 человек за неделю, - сказала vb.kg заведующая кафедрой урологии Славянского университета, профессор Галина Чернецова. – Обследовали на УЗИ не только мочеполовую систему у мужчин и женщин, но и печень, поджелудочную железу, делали анализ мочи, крови на сахар, измеряли, конечно, давление. К сожалению, больных с патологиями мочеполовой системы много - с кистами почек, мочекаменной болезнью, кальцинатами, аденомой предстательной железы, водянкой, варикоцели, недержанием мочи и даже раком. И, как выяснилось во время беседы с пациентами, большинство из них даже не знали о своих недугах, что уже нуждаются в лечении и даже в операциях.

По данным Минздрава, количество больных с урологическими заболеваниями растет, и такие акции для населения просто жизненно необходимы. Далеко не у всех есть возможность пройти такое тщательное обследование да еще бесплатно, проконсультироваться у профессора Чернецовой и у врачей такой высокой квалификации, как в ее команде.

Каждому пациенту были даны рекомендации по лечению, правильному питанию, профилактике заболеваний. Пациентам с более тяжелыми заболеваниями предложено пройти обследование, лечение, в том числе оперативное, в Республиканском научном урологическом центре.

- Сейчас мы уже начали оперировать пациентов, нуждающихся в оперативном лечении. Их так много, что пришлось даже распределить каждого по времени приезда, - добавила Галина Степановна.

Все обследования медики провели каракольцам бесплатно, за счет ресурсов кафедры урологии КРСУ. А поездку инициировали, как говорится, по доброй воле за счет собственных средств. По словам Галины Степановны, кафедра урологии КРСУ третий раз проводит "Неделю урологического здоровья". Эту акцию ее сотрудники посвятили 30-летию образования Славянского университета.

- Наша кафедра пока единственная в КРСУ, которая проводит такие акции для населения. На ученом совете хочу предложить коллегам других кафедр – а их у нас 37, чтобы и они поддержали необходимую и полезную инициативу ради здоровья наших граждан. Люди нуждаются в таких обследованиях и наших консультациях. Во время таких обследований, повторяю, мы выявили болезни и на ранних стадиях, когда человеку можно кардинально помочь, и, к сожалению, уже запущенных. А сколько искренних слов благодарности за эти дни прозвучало в наш адрес! – сказала в интервью vb.kg профессор Галина Чернецова.

Вообще же, по словам профессора, сотрудники Центра урологии по инициативе профессора, члена-корреспондента Академии наук Акылбека Усупбаева уже много лет проводят в стране "Неделю урологического здоровья" и не только в Бишкеке, но и в Оше, Нарыне, Таласе, на Иссык-Куле, жители которых с радостью и надеждой встречают врачей.

По мнению профессора Чернецовой, такие акции приносят пользу и пациентам, и врачам местных больниц, которые, как правило, работают вместе с ними. "Мы, например, согласовали с Иссык-Кульской областной объединенной больницей программу академической мобильности для ординаторов второго года обучения – отныне им доступны бесплатное общежитие и лечебная ставка врача", - отметила она.

К 30-летию КРСУ Галина Чернецова и ее коллеги приурочили и выпуск книги "Рентгенологические методы исследования урологических больных". Она станет хорошим подспорьем для врачей-урологов, ординаторов и студентов. По словам Чернецовой, сейчас большинство обследований проводится с помощью УЗИ. "А именно рентгенологическое исследование надо поставить во главу угла для диагностики урологических заболеваний, поскольку рентгенологическое исследование дает более точную и полную информацию о болезни по сравнению с УЗИ, - поясняет профессор. – Наша книга о диагностике урологических заболеваний написана именно на основе рентгенологических исследований. Урология, кстати, и начала развиваться после открытия рентгеновских лучей".

И акция, проведенная в Караколе, и изданная, кстати, на личные средства авторов, книга в конечном счете отразятся на здоровье кыргызстанцев. Причем, в лучшую сторону.


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URL: https://www.vb.kg/432626
Теги:
Каракол, операция, студенты, здоровье, КРСУ, врачи, пациент
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